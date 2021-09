​Ford Mustang Mach-E jako radiowóz

Jak twierdzi Ford, samochód zbudowano w odpowiedzi na wielokrotne zapytania ze strony różnych komend brytyjskiej policji. Zajął się tym wieloletni partner marki, firma Safeguard SVP.

Zanim to nastąpiło, policjanci zapoznali się z cywilnymi wersjami Mustang Mach-E i uznali, że nadaje się do policyjnych zastosowań.



Prototyp to samochód z napędem na wszystkie koła i standardowym zestawem akumulatorów o pojemności 68 kWh, jednak możliwe jest zbudowanie radiowozów z większymi akumulatorami (88 kWh) oraz napędem na wszystkie i tylne koła. Zasięg, niezależnie od konfiguracji, ma wynosić przynajmniej 400 km.

Zdjęcie Policyjny Ford Mustang Mach-e /

W samochodzie pojawiło się specjalne malowanie, a także dodatkowe oświetlenie we wnętrzu i na nadwoziu. Wykonano je w technologii LED, a zasilane jest przez 12-voltowy akumulator, a nie przez akumulator napędowy. W wnętrzu pojawiły się specjalne uchwyty montażowe i wsporniki dla policyjnego wyposażenia.



Zdjęcie Policyjny Ford Mustang Mach-e /

