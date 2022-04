Producenci Stellantis o planach na przyszłość. 4 nowe platformy i nawet 800 km zasięgu!

Przyznać trzeba, że koncern Stellantis nie był do tej pory zbyt hojny w kwestiach publikowania informacji na temat elektrycznej półciężarówki spod szyldu RAM Trucks. Sytuacja na szczęście się zmienia i po niedawno zaprezentowanych pierwszych grafikach, rzucających nieco światła na detale pojazdu, teraz przyszła pora na uchylenie kolejnego rąbka tajemnicy.

Na oficjalnym profilu społecznościowym firmy pojawił się krótki zwiastun w którym możemy zobaczyć przód pickupa. Pomimo, że film jest utrzymany w ciemniej stylistyce i nie ukazuje w zasadzie niczego więcej poza konturami samochodu, w oczy - tak jak poprzednio - rzucają się duże podświetlone elementy.

Główną uwagę przyciągają wielkie diodowe reflektory, których kontury został rozciągnięte daleko w głąb grilla. Na samym środku wyróżnia się natomiast pokaźne logo które... także otrzymało własne podświetlenie.

RAM 1500 EV - prezentacja już na jesień?

Najważniejsza informacja kryje się jednak w podpisie do wspomnianego materiału. Dzięki niemu dowiadujemy się, że oficjalne ujawnienie RAM-a 1500 EV odbędzie się jeszcze jesienią tego roku. Pewną zagadką pozostaje sformułowanie "czas ukraść grzmot" - jednak i tutaj komentujący doszukali się sensu w postaci nawiązania do konkurencyjnego pickupa Forda, który nosi miano F-150 Lightning.

To niestety wszystko, co wiadomo na ten moment. Koncern wciąż nie wyjawił szczegółowych danych technicznych nowego RAM-a. Z wcześniejszy plotek wynika jednak, że pojazd mógłby być wyposażony w akumulatory o pojemności nawet 200 kWh. Stellantis podkreśla także, że miałby to być "najlepszy pickup w swojej klasie".

