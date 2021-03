Paliwo drogie, a Orlen z rekordowymi zyskami

​Posłowie Koalicji Obywatelskiej zaapelowali w czwartek do rządu o podjęcie działań na rzecz obniżki cen paliw, bo - jak przekonywali - obecnie 60 proc. ich ceny stanowią marża i podatki. Czas wreszcie skończyć z łupieniem Polaków - powiedział poseł Krzysztof Truskolaski.

Zdjęcie Cena paliwa przebiła barierę 5 zł/litr. A prezes Obajtek chwali się rekordowymi zyskami Orlenu /Stanisław Bielski /Reporter

Posłowie KO: szef klubu Cezary Tomczyk oraz Krzysztof Truskolaski zorganizowali w czwartek konferencję prasową na jednej z warszawskich stacji Orlenu.

Tomczyk powiedział, że litr paliwa na stacjach tego koncernu kosztuje około 5 zł. "Pan prezes (PKN Orlen Daniel) Obajtek często chwali się zyskami dla Orlenu. Prawda jest taka, że te zyski to nie są zyski pana prezesa Obajtka. To są zyski, które pochodzą prosto z kieszeni polskich obywateli" - stwierdził szef klubu KO.



Według niego 60 proc. obecnej ceny paliw stanowią marża i podatki. "W 2009 roku baryłka ropy kosztowała średnio 62 dolary. W 2021 r. średnia cena to 55 dolarów. Średnia cena benzyny w roku 2009 to 4 zł 10 gr., a cena diesla - 3 zł 69 gr." - wskazał Tomczyk. Przekonywał, że litr benzyny mógłby być obecnie tańszy o złotówkę, gdyby "nie zbójecka polityka rządu".



Krzysztof Truskolaski powiedział z kolei, że ceny paliw na stacjach ulokowanych przy autostradach są jeszcze wyższe i wynoszą około 6 zł. "Apelujemy do rządu PiS, aby wreszcie coś z tymi cenami benzyny zrobił" - zaznaczył poseł KO.

Przypomniał też, że w 2011 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński krytykował ówczesny rząd Donalda Tuska za wysokie ceny paliw. Wówczas jednak - jak dodał - za baryłkę ropy trzeba było płacić ok. 95 dolarów. "A więc szanowny panie prezesie Kaczyński czas zmniejszyć te ceny. Czas zrobić coś z akcyzą, z opłatą paliwową" - apelował Truskolaski. "Czas wreszcie skończyć z tą drożyzną, czas wreszcie skończyć z łupieniem Polaków" - dodał poseł.



Szef sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk, komentując apel polityków KO, podkreślił w rozmowie z PAP, że akcyza na paliwo w Polsce jest jedną z najniższych w UE. "Polityka akcyzowa, która się ukształtowała przez ostanie lata, musi zachować konkurencyjność na rynku" - dodał poseł PiS.



Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przekonywał we wtorek, że koncern w ciągu pięciu ostatnich lat wypracował 26,2 mld zł zysku. Zareagował w ten sposób na krytykę ze strony byłego premiera Donalda Tuska, który stwierdził w TVN24, że zastanawiałby się, "czy zlecić panu Obajtkowi prowadzenie stacji benzynowej, a nie Orlenu".