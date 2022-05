LPG kuszące jak nigdy. Instalacja gazowa zwraca się w rekordowym tempie

Kurcząca się oferta nowych aut z instalacjami gazowymi i powszechne stosowanie wtrysku bezpośredniego sprawiło, że w ostatnim czasie Polacy zdawali się odwracać od LPG.



Wojna w Ukrainie i skokowe podwyżki cen paliw mogą jednak skutecznie odwrócić ten trend.



Czy w stronę auto gazu zwrócą się również dotychczasowi sceptycy? Po jakim przebiegu zwraca się obecnie instalacja gazowa?



Nie ulega wątpliwości, że do tej pory LPG cenione było zwłaszcza wśród mniej zamożnej części kierowców. Stereotyp "paliwa dla dusigrosza" potwierdza np. średni wiek zasilanego gazem samochodu w Polsce. Aktualnie wynosi on 17,9 roku i jest aż o 3,4 roku wyższy niż wynik dla ogółu polskich aut osobowych.



Polska potęgą LPG. Wyprzedza nas tylko Turcja

Z drugiej strony Polska - obok Turcji - może się dziś pochwalić drugim największym udziałem w ruchu aut osobowych wyposażonych w instalacje gazowe. Obecnie na gazie jeździ u nas blisko 2,6 mln samochodów czyli ponad 13,4 proc. ogółu uczestniczących w ruchu (z pominięciem rekordów nieaktywnych w Centralnej Ewidencji Pojazdów) aut osobowych. Do marek, w których modelach najczęściej znaleźć można "butlę" na gaz, należą w naszym kraju:

Opel,

Renault,

Audi,



Volkswagen,

Skoda.

Biorąc pod uwagę stosunek aut osobowych z instalacją gazową do ogółu zarejestrowanych w danym województwie samochodów, na pierwszy plan wysuwają się dwa regiony - łódzki i lubelski. W obu - jak wynika z danych instytutu Samar - aż 1 na 5 samochodów tankowanych jest właśnie LPG.



LPG już nie dla sknerusów. Cena - ponad 3,6 zł za litr

Nazywanie dziś LPG paliwem "tanim" wydaje się być pewnym nadużyciem. Jak wynika z danych serwisu e-petrol.pl, 25 maja za litr gazu płynnego płaciliśmy średnio aż 3,62 zł. Ważniejsze jest jednak to, że średnia cena litra benzyny bezołowiowej 95-oktanowej sięgnęła wówczas 7,33 zł. Różnica w cenie między litrem LPG a litrem najpopularniejszej 95-piątki osiągnęła 3,71 zł, czyli ponad dwukrotność ceny gazu. Oznacza to, że w przypadku średniego zużycia na poziomie 9 l benzyny (65,97 zł/100 km) i 10 l LPG (32,6 zł/100 km) koszt pokonania 100 km wynosi obecnie:

65,97 zł na benzynie,

32,6 zł na LPG



Różnica jest więc imponująca i wynosi obecnie 33,37 zł

Ile kosztuje instalacja LPG? Ile trzeba czekać na montaż?

Czy oznacza to, że do gazowników ustawią się wkrótce kolejki sceptyków, którzy do tej pory nie traktowali LPG na poważnie?



Póki co ruch w warsztatach montujących instalacje gazowe nie odbiega od normy. Nie ma też większych problemów z zaopatrzeniem w części. Przy odrobinie szczęścia na montaż można się umówić z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. Ceny?



W przypadku najpopularniejszych modeli z czterocylindrowymi silnikami i wielopunktowym wtryskiem paliwa, w większości przypadków zapłacimy między 3 a 3,5 tys. zł.



Cena zależy oczywiście od wielu czynników, jak chociażby rodzaj (i producent) sterownika, reduktora czy wtryskiwaczy. Uśredniając w wyliczeniach można jednak przyjąć, że za przeciętnej klasy instalację do czterocylindrowego silnika zapłacimy dziś około 3,3 tys. zł.



Biorąc pod uwagę obecną różnicę w cenach, zwrot nakładów poniesionych na montaż instalacji gazowej nastąpi już po 10 tysiącach kilometrów.



