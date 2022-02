Ubiegły rok przyniósł rekordowe ceny paliw. Z raportu UOKiK wynika jednak, że w stosunku do sytuacji z roku 2020 zauważalnie poprawiła się za to ich jakość.

Przypominamy, że kontrola jakości paliw ciekłych w Polsce odbywa się dwutorowo. Dotyczy ona stacji wybranych losowo oraz przedsiębiorców, na których skarżyli się konsumenci, lub u których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości.

Jak prezentował się w tym względzie rok 2021?

Jakość paliw na stacjach w 2021 roku

Na 1554 skontrolowane próbki inspektorzy z Inspekcji Handlowej zakwestionowali zaledwie 16! Kontrole prowadzone były od 18 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Odstępstwa od obowiązujący norm stwierdzono więc w 1,03 proc. przypadków. Dla porównania rok 2020 zakończył się wynikiem 1,7 proc. próbek niespełniających norm jakościowych. Na przestrzeni lat jakość paliw w Polsce systematycznie się poprawia. Warto przypomnieć, że w czasie pierwszej kontroli przeprowadzonej przez UOKiK oraz Inspekcję Handlową - w 2003 roku - odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł - uwaga - 30 proc!



Reklama

Jakość paliw na stacjach. Właściciele diesli mają gorzej

Najwięcej powodów do obaw wciąż mają właściciele samochodów z silnikami wysokoprężnymi. Zdecydowana większość z zakwestionowanych w ubiegłym roku przez Inspekcję Handlową próbek zawierała właśnie olej napędowy. W jego przypadku często kwestionowanym parametrem jest tzw. stabilność oksydacyjna, wyrażająca odporność na utlenianie podawaną w godzinach. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zalepiania wtryskiwaczy oraz innych usterek - drogiego w naprawach - układu paliwowego.



Jeśli chodzi o benzyny najczęstsze odstępstwa od norm dotyczą:



zaniżonej liczby oktanowej (co prowadzić może do powstawania spalania stukowego)

zbyt dużej zawartości etanolu i związków organicznych (benzyna staje się agresywna dla układu paliwowego, potęguje działania korozyjne i destrukcyjnie wpływa na uszczelki)



Na których stacjach stwierdzono nieprawidłowości?

Olej napędowy:



Firma handlowo-usługowa Zbigniew Legutko, woj. kujawsko-pomorskie, Chełmża, ul. Dworcowa 26A — olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna

Nestar, woj. opolskie, Brzeg, ul. Chocimska — olej napędowy, zaniżona temperatura zapłonu

Auchan, woj. wielkopolskie, Poznań, ul. Głogowska 432 — olej napędowy, zaniżona temperatura zapłonu

Komtex, woj. warmińsko-mazurskie, Sulimy 23A — olej napędowy, zaniżona temperatura zapłonu

Greener, woj. śląskie, Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 75 — olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna (wykonano trzy badania)

Hernik, woj. mazowieckie, Kolonia Skrzyńsko 2A — olej napędowy, zaniżona temperatura zapłonu

Tadeusz Pranczyk, woj. pomorskie, Sierakowice, ul. Piwna 17 — olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna

Circle K, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, ul. Gryfińska 60 — olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna

Komplet (partner BP), woj. śląskie, Pyrzowice, ul. Transportowa 2 — olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna (wykonano dwa badania)

Józef Zmudczyński Stacja Paliw, woj. warmińsko-mazurskie, Iłowo-Osada, ul. Jagiellońska 28A — olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna, zaniżona temperatura zapłonu (wykonano dwa badania).

Benzyna:



Harpia CPN, woj. wielkopolskie, Opalenica, ul. 5-go Stycznia 22 — benzyna, zaniżona liczba oktanowa

KAMA, woj. kujawsko-pomorskie, Skępe, ul. Warszawska 1 — benzyna, zbyt wysoka zawartość związków organicznych zawierających tlen, za wysoka zawartość etanolu



***



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odcinek 4: Safety Lab. Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo [skrót programu]