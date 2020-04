Znów zderzenie ciężarówek. Zginął kierowca

​30-letni kierowca ciężarówki zginął w piątek rano w wypadku na drodze krajowej nr 86 w okolicach miejscowości Psary k. Będzina (Śląskie). Droga została zablokowana w kierunku Katowic, policja wytyczyła objazd - podały śląskie służby kryzysowe.

Kolizja ciężarówek, wszystkiemu winne zmęczenie?

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 30-letni kierowca ciężarowego mercedesa z nieustalonej dotąd przyczyny najechał na tył przyczepy jadącej przed nim innej ciężarówki.

"W wyniku zderzenia kierujący mercedesem poniósł śmierć na miejscu. Pojazd poprzedzający odjechał z miejsca zdarzenia" - poinformowało w porannym raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.



Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Niewykluczone, że kierowca ciężarówki zasłabł lub zasnął. Po wypadku był reanimowany, jednak nie udało się go uratować. Policja szuka teraz kierowcy drugiej ciężarówki, w którą uderzył samochód prowadzony przez 30-latka.



Droga w kierunku Sosnowca i Katowic została zablokowana, policja wyznaczyła objazd przez pobliskie Malinowice. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ruch w kierunku Częstochowy, Łodzi i Warszawy odbywa się bez zakłóceń.

To już kolejny podobny wypadek w ostatnim czasie. 9 kwietnia na A4 pod Tarnowem również doszło do najechania jednej ciężarówki na drugą. Tam kierowca nie został poszkodowany i przyznał, że na skutek zmęczenia najprawdopodobniej przysnął za kierownicą.



Przypomnijmy, że rząd - w związku z epidemią - wydłużył czas pracy kierowców z 9 do 11 godzin. Natomiast policjanci apelują do kierowców, by zachowali odpowiedni czas odpoczynku, bo inaczej może dochodzić do tragedii.