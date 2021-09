To ostatnie dni systemu viaTOLL. Zostanie wyłączony

Samochody używane - porady Masz pieniądze w viaTOLL? Zobacz, jak je odzyskać?!

"System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów pojazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL. Użytkownicy pojazdów ciężkich muszą zarejestrować się w e-TOLL i wybrać sposób przekazywania danych geolokalizacyjnych czyli urządzenie pokładowe OBU/ZSL lub aplikację mobilną e-TOLL PL. Już za 10 dni poruszanie się pojazdów ciężkich po drogach płatnych bez rejestracji i wnoszenia opłat w e-TOLL będzie niezgodnie z prawem" - powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Do zakończenia okresu przejściowego czyli do 30 września br. w systemie e-TOLL opłaty za przejazd pojazdów ciężkich na drogach płatnych oraz samochodów osobowych na odcinkach autostrad A2 (Konin-Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica) są pobierane w wysokości 75 proc. stawek określonych w obowiązujących przepisach. Szybsza rejestracja w e-TOLL to większe oszczędności dla firm i kierowców indywidualnych.

"Oparty na geolokalizacji System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL) jest jednym z najnowocześniejszych elektronicznych systemów poboru opłat drogowych na świecie. Pod względem technologicznym składa się z wielu podsystemów i aplikacji, których celem jest zapewnienie funkcjonowania i skuteczności poboru opłat drogowych na najwyższym poziomie" - dodała Rzeczkowska.



