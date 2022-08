Potrącił pieszego, zawiózł go do szpitala i... odjechał

Dołącz do nas:

70-letni kierowca potrącił na przejściu na pieszych 85-latka, który prowadził rower. Kierowca nie powiadomił służb, ale zabrał potrąconego i jego rower do samochodu. Następnie rower odwiózł do domu potrąconego, a jego samego - do szpitala, po czym odjechał.

Zdjęcie Miejski monitoring uchwycił Peugeota, z którego bagażnika wystawał rower / Policja