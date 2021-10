Potężny pożar na A4. Spłonęła ciężarówka z dezodorantami

Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 20.30 na 94. kilometrze autostrady A4 w kierunku Zgorzelca. - Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe, w wyniku czego jeden z pojazdów przewożący dezodoranty w pojemnikach zaczął się palić - mówił dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu.

Kierowcy zdążyli opuścić swoje pojazdy i nie zostali ranni.

Spłonęła ciężarówka z dezodorantami

Pożar był potężny, ogień sięgał na kilkanaście metrów w górę. Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej.



Jezdnia w kierunku Zgorzelca była zablokowana aż do godzin porannych w piątek.

