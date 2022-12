Policjant wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Zgadnijcie, jaką dostał "karę"

Dołącz do nas:

Policjanci nie stoją ponad prawem i obowiązują ich te same zasady, co innych obywateli. To chyba oczywiste, prawda? Niestety nadal zdarzają się sytuacje, w których policjant, nawet jeśli w sposób oczywisty złamie przepisy, nie musi obawiać się surowej kary. To znaczy takiej, jaką dostałby każdy "zwykły" obywatel.

Zdjęcie Kierowca radiowozu wyprzedził dostawczaka na przejściu dla pieszych / Damian Klamka / East News