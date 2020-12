Policjanci przygotowali odblaskową choinkę

​Jak ważne jest, aby pieszy był widoczny na drodze, policjanci mieli okazję przekonać się już niejednokrotnie. Niestety, zbyt często interweniują na miejscu wypadków z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Chcąc podkreślić znaczenie noszenia odblasków, policjanci z Głogowa Małopolskiego i wydziału ruchu drogowego, wyszli z inicjatywą "Zerwij odblask z choinki". Na rynku w Głogowie stanęła "odblaskowa" choinka. Drzewko przystrojone zostało elementami odblaskowymi, które każdy chętny, będzie mógł zerwać i zabrać ze sobą.

Zdjęcie /Policja Piesi najczęściej giną w czwartki...

Szybko zapadający zmrok, długie wieczory i często trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi mogą być praktycznie niewidoczni dla innych uczestników ruchu. Każda osoba, która o świcie, czy zmierzchu porusza się po drodze, powinna być wyposażona w elementy odblaskowe. Pieszy, który nie posiada odblasków, jest dla kierowcy mało widoczny. Kierujący pojazdem jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości około 40 metrów, ale podczas opadów deszczu, czy mgły, ta odległość jest jeszcze mniejsza. Jeśli niechroniony uczestnik ruchu drogowego ma odblask, kierowca dostrzega go z odległości nawet 150 metrów.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, policjanci z komisariatu w Głogowie Małopolskim oraz wydziału ruchu drogowego rzeszowskiej komendy, postanowili zachęcić mieszkańców do noszenia odblasków. Działania wsparł Paweł Baj Burmistrz Głogowa Małopolskiego oraz Nadleśnictwo i Straż Miejska.

Pod hasłem "Zerwij odblask z choinki", wczoraj przed południem na głogowskim rynku stanęło drzewko dostarczone przez leśników. Następnie uczestnicy akcji oraz przedszkolaki ozdobili je odblaskami. Przedszkolaki własnoręcznie zrobiły niebieski łańcuch, który również przyozdobił "odblaskową" choinkę.

Zdjęcie / Policja

Najważniejszym celem w akcji jest to, że każdy chętny będzie mógł zerwać taki odblask z choinki i zabrać go ze sobą. W miarę ich ubywania odblaski będą uzupełniane. To już druga edycja działań zainicjowanych przez funkcjonariuszy z komisariatu i drogówki. Podobne drzewko stanęło również w Rudnej Wielkiej, obok szkoły.

Policjanci apelują aby zerwane z drzewka odblaski trafiły w widoczne miejsca na ubraniach, a nie do kieszeni, czy do szuflady.

