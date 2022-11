Pieszy potrącony przez dostawczaka. Wszystko przez to, że popełnił jeden błąd?

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek (22 listopada) przed godziną 17:00 w miejscowości Nabróż w województwie lubelskim. Na nieoświetlonej drodze kierujący Iveco potrącił pieszego.

Kierowca Iveco potrącił pieszego

Według wstępnych ustaleń policjantów dwóch pozbawionych odblasków pieszych poruszało się prawą stroną jezdni. W pewnym momencie jadące z przeciwnej strony Iveco potrąciło jednego z pieszych, zaczepiając go lewym lusterkiem. 18-latek w wyniku zdarzenia poniósł on poważne obrażenia i konieczne było przetransportowanie go do szpitala.

Wiadomo, że kierujący busem 29-latek był trzeźwy.

Piesi nie mieli odblasków i poruszali się złą stroną drogi

Policjanci prowadzą działania, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia. Nie wiemy, z jaką prędkością poruszał się kierowca Iveco, ale wiele wskazuje na to, że jedną z przyczyn zdarzenia, był brak oświetlenia drogi oraz fakt, że piesi nie mieli elementów odblaskowych. Korzystanie z odblasków jest szczególnie ważne na nieoświetlonych drogach, ponieważ dzięki nim kierowca nadjeżdżającego pojazdu jest w stanie dostrzec nas z dużo większej odległości. W efekcie kierujący ma więcej czasu na ewentualną reakcję.

Ponadto piesi poruszali się po prawej, czyli złej stronie drogi, a jak wskazuje art. 11 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym:

Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

Co więcej ust. 3 doprecyzowuje, że w takich okolicznościach powinni poruszać się jeden za drugim. Dwóch pieszych może iść obok siebie wyłącznie po drodze o małym ruchu i w warunkach dobrej widoczności. Co innego, jeśli mowa o kolumnie pieszych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 kolumny pieszych (nie licząc tych, którzy są w wieku do 10 lat) mają obowiązek poruszać się wyłącznie prawą stroną jezdni.

