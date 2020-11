Parkowanie przed przejściem to poważne wykroczenie

​Parkowanie pojazdu tuż przy przejściu dla pieszych, nawet jak zwykło się mówić "tylko na chwilę", stwarza ogromne zagrożenie.

Zdjęcie Nie wolno parkować 10 metrów przed przejściem /Policja

"Pomyśl, zanim zaparkujesz" to hasło akcji policjantów z Wałcza, podczas której sprawdzali zachowania kierowców, dotyczące odpowiedzialności podczas parkowania. Ile to jest 10 metrów?. Niby niewiele. Czasem jednak to "niewiele" decyduje o czyimś życiu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podczas parkowania na drodze dwukierunkowej należy zachować odstęp od przejścia 10 metrów z obu stron, a na drodze jednokierunkowej 10 metrów przed nimi. W ten sposób osoba chcąca przejść na drugą stronę ulicy widzi, czy może wejść na zebrę, a ponadto sama jest widoczna dla kierowców nadjeżdżających samochodów.

Nieprawidłowe parkowanie samochodów w rejonie przejść dla pieszych to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zdjęcie / Policja

W wielu sytuacjach, kierujący zapominają, że po wyjściu z pojazdu sami stają się pieszymi i zagrożenie może dotyczyć także ich. Policjanci podczas działań przypominali kierującym o tym, że parkując samochód przy pasach, ograniczają widoczność pieszym i innym kierującym, a także przyczyniają się do potrąceń pieszych. Takie zachowanie może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Prowadzone przez policjantów działania, mają przede wszystkim uzmysłowić kierowcom, jak ważne jest zachowanie minimum 10 metrów odstępu od przejścia.