Ominęła zakaz ruchu i wjechała na tory. Oto efekt

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 23 listopada na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Grabowiec przed przystankiem Sieradz-Męka.

25-letnia mieszkanka powiatu sieradzkiego, kierująca Citroenem, nie zastosowała się do znaku "zakaz ruchu", postawionego przed remontowanym przejazdem kolejowym. Kobieta, chcąc skrócić sobie drogę, ominęła techniczną zaporę drogową i wjechała na torowisko.

Szybko okazało się, że przejazd nie był zamknięty bez powodu. Różnica wysokości między torami o podłożem była tak duża, że samochód zawiesił się na torowisku.



Na szczęście kobieta zachowała resztki rozsądku i wysiadła zanim w samochód uderzył pociąg InterCity relacji Warszawa - Zielona Góra. Pociągiem podróżowało około 200 osób, nikomu nic się nie stało.

Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że zarówno kierująca Citroenem jak i maszynista byli trzeźwi. Przez kilka godzin, do czasu usunięcia rozbitego samochodu, ruch kolejowy na linii Sieradz - Łódź był wstrzymany.

Wobec kobiety skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu. Za spowodowanie kolizji grozi grzywna do 5 tysięcy złotych, może być również orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

