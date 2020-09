Kierowca Passata wyprzedzał inne auta chodnikiem!

Na policyjną skrzynkę wpłynęła wiadomość z nagraniem bardzo niebezpiecznej sytuacji drogowej

Zdjęcie /Policja

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło na ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp., na wysokości Cmentarza Komunalnego.



Na filmie przesłanym policji przez jednego z kierowców widać, jak kierujący Volkswagenem Passatem, jadąc po chodniku, wyprzedza auto z kamerą oraz BMW serii 7, którego kierowca czekał, aż stojąca przed nim Toyota Corolla skręci w lewo na parking nekropolii.



"Kierowca Passata wykazał się nie tylko brakiem cierpliwości, ale i zdrowego rozsądku oraz skrajną nieodpowiedzialnością. To miejsce, gdzie często przebywa wiele osób i mogło dojść do nieszczęścia" - podkreślił Maludy. Dodał, że sprawą już zajmują się policyjni eksperci z ruchu drogowego, którzy analizują nagranie i szukają kierowcy Volkswagena.



"W sytuacji, którą obrazuje nam nagranie, ciężko o jakieś rozsądne wytłumaczenie takiego zachowania" - zaznaczył Maludy. Zapowiedział, że kierowca musi się liczyć z tym, że kara za wykroczenie będzie surowa i nie ograniczy się jedynie do mandatu.



Rzecznik zapewnił, że każde zgłoszenie o sytuacjach stwarzających zagrożenie na drogach jest bacznie analizowane przez policjantów, a łamiący przepisy nie mogą liczyć na bezkarność.