Jechał 100-tonowym zestawem bez zezwolenia!

Blisko 98 ton ważył zestaw przewożący maszynę budowlaną bez właściwego zezwolenia. ITD zatrzymała też innych kierowców, którzy przeciążyli pojazdy o nawet kilkadziesiąt ton.

Inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli 9-osiowy zestaw, którym wykonywany był transport maszyny budowlanej (tzw. palownicy). Kierowca okazał do kontroli zezwolenie kategorii VI na przejazd pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej do 60 ton. Inspektorzy sprawdzili rzeczywistą wagę ciężarówki z ładunkiem. Zespół pojazdów ważył blisko 98 ton. W tym przypadku przewoźnik powinien uzyskać zezwolenie kat. VII. Nienormatywny zestaw skierowano na parking strzeżony. Kierującego ukarano mandatem, a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Oprócz tego w miniony weekend funkcjonariusze ITD wycofali z kujawsko-pomorskich dróg cztery przeładowane ciężarówki z kontenerami morskimi. Niechlubny rekordzista, zatrzymany na krajowej "piętnastce" ważył blisko 67 ton zamiast dopuszczalnych 40. Za duży tonaż spowodował też przekroczenie dozwolonych nacisków osi ciągnika siodłowego i naczepy na drogę nawet o ponad 7 ton. Niewłaściwa waga ciężarówki nie była jedynym naruszeniem. Kierujący rejestrował swoje aktywności na karcie należącej do innej osoby. Kierowca został ukarany mandatami. Znacznie surowsze konsekwencje finansowe grożą przewoźnikowi. Nienormatywne transporty kontenerów wstrzymano do czasu przeładowania nadmiaru przewożonych towarów na inne pojazdy.