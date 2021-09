Imponujący ruch na warszawskich mostach

Najchętniej wybieraną przez kierowców przeprawą w Warszawie jest most Grota-Roweckiego - tak wynika z badań przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich. Po raz pierwszy większy ruch był latem niż wiosną.

Badania prowadzone były na ośmiu stołecznych mostach. Nie dotyczyły nowej przeprawy - mostu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. "Z pomiarów wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu na wszystkich przeprawach wiosną wyniosło 605 504, a latem 625 195 pojazdów. Tym samym z jednego na drugi brzeg Warszawy w wakacje przejechało o 3,1 proc. aut więcej niż przed ich rozpoczęciem" - przekazał ZDM. To pierwszy raz kiedy więcej samochodów przejechało na drugą stronę Wisły latem niż wiosną. Jak tłumaczą drogowcy przyczyna tkwi w poluzowaniu obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii i powrocie do pracy stacjonarnej.

Reklama

Badania z powodu pandemii nie były prowadzone w 2020 roku, gdyż byłyby niemiarodajne. Różnice pomiędzy latem, a wiosną do tej pory zawsze wykazywały zwiększony ruch wiosną. W 2019 roku spadki były spore - dwa lata temu ruch zmalał o 5,2 proc. (z 672 711 pojazdów wiosną do 639 422 pojazdów latem), trzy lata temu zmalał o 6,8 proc. (z 667 244 pojazdów wiosną do 624 536 pojazdów latem), a cztery lata temu spadł o 8,3 proc. (z 645 074 pojazdów wiosną do 595 410 pojazdów latem).

Wprowadzanie i uchylanie obostrzeń wpłynęło na ruch uliczny, również na mostach. Po zimie z każdym miesiącem coraz więcej zakładów pracy decydowało się na ograniczenie lub zakończenie pracy zdalnej lub hybrydowej (rotacyjnej) i powrotem do stacjonarnej. Wzrosła też liczba samochodów na warszawskich ulicach i powoli zaczyna sięgać poziomu sprzed pandemii. Potwierdzają to przeprowadzone pomiary natężenia ruchu na mostach w porównaniu z poprzednimi. Latem 2019 r. każdej doby przez przeprawy przejeżdżało niemal 640 tys. pojazdów, latem 2018 r. - blisko 625 tys., a latem 2017 r. - ponad 595 tys.

Jednak nie na wszystkich mostach odnotowano zwiększony ruch. Na dwóch liczba pojazdów latem w porównaniu z wiosną spadła. Najbardziej zmniejszyła się na moście Siekierkowskim, bo o prawie 15 tys. Z kolei na moście Śląsko-Dąbrowskim zmalała o 2,2 tys.

Niezmiennie od lat najchętniej wybieraną przez kierowców przeprawą jest most Grota-Roweckiego. W 2021 roku przejechało nim 194 365 (wiosna) i 205 354 pojazdów (lato). W 2019 r. było to odpowiednio 204 849 i 206 487 pojazdów, a w 2018 r. - 196 995 i 198 084 pojazdy.

Drugą najczęściej wykorzystywaną do transportu przeprawą był most Łazienkowski. Dobowy ruch ukształtował się tu na poziomie 115 944 (wiosna) i 121 739 (lato) pojazdów wobec 128 194 i 122 643 w 2019 r. oraz 133 412 i 118 766 w 2018 r.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

most Siekierkowski (95 724 pojazdy wiosną i 80 897 latem wobec 110 737 i 104 813 w 2019 r.), most Skłodowskiej-Curie (odpowiednio 61 899 i 69 519 pojazdów wobec 71 288 i 63 854 w 2019 r.) most Poniatowskiego (50 677 i 56 931 w 2021 r., 54 557 i 49 508 w 2019 r.), most Gdański (38 188 i 43 867 w 2021 r., 52 175 i 45 953 w 2019 r.), most Śląsko-Dąbrowski (26 921 i 24 770 w 2021 r., 26 535 i 25 170 w 2019 r.) i most Świętokrzyski (21 786 i 22 118 w 2021 r., 24 376 i 20 978 w 2019 r.)

W grudniu 2020 r. otwarta została kolejna, dziewiąta przeprawa drogowa w stolicy - most w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. "Oznacza to, że pojazdów poruszających się z jednego na drugi brzeg Wisły w Warszawie dobowo jest teraz więcej. Nowa przeprawa odciążyła bowiem most Siekierkowski - prowadzącą w jej ciągu drogą S2 mieszkańcy w krótszym czasie dostaną się np. z Wawra do Wilanowa" - przekazał ZDM. W 2021 roku nie było prowadzonych badań na tym moście