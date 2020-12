Holował inne auto na autostradzie. A to był początek kłopotów

​Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali kierującego mercedesem sprinterem, który na autostradzie A1 holował pojazd dostawczy i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Zdjęcie Kierowca miał... dożywotni zakaz jazdy! /Policja

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi patrolowali autostradę A1. W pewnym momencie zwrócili uwagę na mercedesa sprintera, który holował samochód dostawczy. Jego kierowca zmieniał pasy ruchu bez sygnalizowania tego manewru, a następnie poruszał się jednocześnie dwoma pasami ruchu. Na widok policyjnego radiowozu kierowca gwałtownie zwolnił i poruszał się nad wyraz wolno.

Reklama

Policjanci zatrzymali oba pojazdy do kontroli drogowej. Okazało się, że 32-letni mężczyzna kierujący sprinterem miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i nie był to pierwszy raz, gdy go złamał. Zaskoczony 32-latek próbował wmówić policjantom, że posiada blankiet prawa jazdy, jednak zostawił go w domu. Kontrola holującego mercedesa wykazała, że nie był on dopuszczony do ruchu i nie powinien poruszać się po drogach publicznych.

Mężczyzna został ukarany mandatami karnymi w łącznej kwocie 350 złotych między innymi za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz za holowanie pojazdu na autostradzie. 32-latek odpowie również za złamanie sądowego zakazu jazdy. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że zabrania się holowania na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy specjalistyczne, a i to jest możliwe wyłącznie do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych. Oznacza to, że tradycyjne holowanie wykonywane przez dwóch kierowców bez odpowiednich uprawnień (niebędących kierowcami pojazdów przeznaczonych do holowania) jest niedopuszczalne.

Co robić, gdy na autostradzie przydarzy nam się awaria samochodu? Oto kilka prostych zasad:

1. Zjedź, jeśli to możliwe, na pas awaryjny.

2. Włącz światła awaryjne (ewentualnie mijania jeśli pojazd jest w nie wyposażony).

3. Przed wyjściem z pojazdu upewnij się w lusterkach, że możesz bezpiecznie z niego wysiąść.

4. Nałóż kamizelkę odblaskową i umieść trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem, odpowiednio do miejsca jego unieruchomienia.

5. Zejdź z jezdni i na poboczu, najlepiej za barierkami, oczekuj na pomoc, ogranicz do niezbędnego minimum czynności przy unieruchomionym pojeździe.

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!