Dziecko wbiegło wprost pod samochód

​Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku drogowego, do którego doszło w Gaszowicach na Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że 9-letni chłopiec wbiegł na jezdnię bezpośrednio pod jadący samochód.

Do potrącenia doszło w Gaszowicach na ulicy Rydułtowskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów z rybnickiej drogówki wynika, że 9-latek, poruszając się chodnikiem, wbiegł nagle na jezdnię wprost pod jadący samochód. Na skutek zdarzenia doznał on złamania nogi i trafił do szpitala. Kierujący volvo, 54-letni mieszkaniec Rybnika, był trzeźwy. Policjanci ustalają teraz dokładny przebieg wypadku.

Policjanci przypominają, że każdego uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej uwagi i ograniczonego zaufania. Szczególnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być jednak piesi. Ostrożność w ich przypadku, bez względu na należne pierwszeństwo, to pamiętanie o obserwacji pojazdów i upewnienie się, że kierowca prawidłowo reaguje na obecność pieszego na drodze.

