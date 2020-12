Dachowała na łuku drogi. Pasażerka wypadła z auta!

Tragicznie mogła się zakończyć chwila nieuwagi 41-letniej kierującej Suzuki Swift. Kobieta doprowadziła do dachowania, podczas którego z auta wypadła 69-letnia pasażerka.

Zdjęcie 69-latka wypadła z auta /

Do zdarzenia doszło w okolicy Chełma (woj. lubelskie). Na miejscu policjanci ustalili, że kierująca samochodem Suzuki Swift 41-letnia kobieta, zbliżając się do łuku drogi, z nieustalonych przyczyn zjechała na prawe pobocze, straciła panowanie nad autem w wyniku czego doszło do dachowania.

Reklama

W trakcie zdarzenia 69-letnia pasażerka, która zapewne nie zapięła pasów bezpieczeństwa, wypadła z samochodu. Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego ten kto, chociażby nieumyślnie, narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odnosi obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zdjęcie / Policja

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!