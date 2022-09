Ale wstyd. Pięć polskich miast wśród najbardziej zakorkowanych na świecie

W rankingu umieszczono dwie wartości. Pierwsza to średni roczny czas, jaki kierowcy spędzają w korkach. Drugi to procentowo wyrażone zatłoczenie miasta - jaki procent miejskich ulic jest zakorkowany w godzinach szczytu.

Najbardziej zakorkowane polskie miasto - Łódź

Łódź znalazła się na 7. miejscu rankingu najbardziej zakorkowanych miast świata. Według autorów raportu, przeciętny kierowca w Łodzi spędza w korkach 103 godziny rocznie. Daje to więc ok. 20 minut dziennie, licząc również weekendy. W godzinach szczytu w Łodzi zakorkowanych jest 45 proc. ulic.

Drugie najbardziej zakorkowano miasto w Polsce to Kraków, który światowym rankingu zajął 11. miejsce. W Krakowie kierowcy spędzają co roku w korkach 96 godzin, a poziom zatłoczenia to 42 proc. Niewiele lepiej jest we Wrocławiu (94 godziny, 41 proc.), trochę mniej kierowcy cierpią w Warszawie (85 godzin, 37 proc.) i Szczecinie (82 godziny, 36 proc.).

Największe korki świata - 142 godziny rocznie

Właśnie tyle - 142 godziny rocznie spędzają średnio w korkach kierowcy w Stambule, który znalazł się na szczycie rankingu. Poziom zatłoczenia miasta to 62 proc. Drugie miejsce zajęła stolica Kolumbii Bogota, z wynikiem 126 godzin i 55 proc.

Na najniższym miejscu podium - Bombaj, 121 godzin i 53 proc. Uznawane za najbardziej zakorkowane miasta Meksyk i Nowy Jork zajęły odpowiednio 17. i 29. miejsce. W Meksyku korki zajmują kierowcom 87 godzin rocznie, a w Nowym Jorku 80 godzin.

Korki to nie tylko strata czasu i pieniędzy ale również zwiększona emisja spalin i większe zanieczyszczenie powietrza. Niestety włodarze polskich miast zdają się nie przyjmować tego do wiadomości i zamiast próbować udrażniać ruch, podejmują działania wprost przeciwnie. Efekty są jak widać - pięć spośród dwudziestu najbardziej zakorkowanych miast świata znajduje się w Polsce. Wstyd...

