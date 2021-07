500 zł już nie będzie najwyższym mandatem!

"Po pierwsze, maksymalna stawka mandatu wynosząca teraz 500 zł ma zostać podniesiona. Projekt przewiduje też zmianę sposobu nakładania mandatów z fotoradarów. Kierowcy przyłapanemu na zbyt szybkiej jeździe znacznie trudniej będzie się wywinąć od kary. W propozycji znalazło się też powiązanie stawki ubezpieczenia OC z mandatami za niektóre wykroczenia" - czytamy w "DGP"

Gazeta poinformowała, że propozycje będą teraz konsultowane między ministerstwami. Przekazano, że "osobno rząd zastanawia się nad zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców".

"Według resortu sprawiedliwości trzeba powrócić do dyskusji o konfiskacie samochodów w sytuacji, w której poziom alkoholu we krwi kierowcy jest wysoki. Wcześniej przeciw temu pomysłowi protestowali konstytucjonaliści. Eksperci przyznają jednak, że można by postawić na nieco łagodniejsze rozwiązanie - odbieranie samochodu na czas cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdem" - przekazuje "DGP".

