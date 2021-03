Pijany kierowca Bentleya chciał przejechać granicę

Funkcjonariusza Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali pijanego kierowcę Bentleya z podrobionym dokumentami ubezpieczeniowymi.

Zdjęcie Luksusowy Bentley trafił na policyjny parking / Fot: Straż Graniczna /

Jak poinformował we wtorek st. chor. Andrzej Bembenek z BiOSG w niedzielę na przejściu granicznym w Korczowej na wyjazd z Polski zgłosił się 46-letni Ukrainiec, kierujący bentleyem.

- Podczas rozmowy funkcjonariusz straży granicznej wyczuł od kierowcy woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu. Dodatkowo mężczyzna do kontroli okazał ubezpieczenie pojazdu, w którym bezprawnie zmieniono datę ważności - przekazał st. chor. Bembenek.



Zaznaczył, że przerobiony dokument został zatrzymany, a kierowca wraz pojazdem przekazany policji.



Z kolei w poniedziałek do odprawy granicznej na wjazd do Polski podjechał autokar, którym podróżowało 23 obywateli Mołdawii.



"Wszyscy jechali do Piaseczna i chcieli pracować na budowie. Podczas weryfikacji okazało się, że ich oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom są fałszywe" - wyjawił funkcjonariusz BiOSG.



Dodał, że cudzoziemcy przyznali się do posłużenia się fałszywymi dokumentami. Otrzymali karę 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Następnie zostali zawróceni na Ukrainę.



Z danych przekazanych przez BiOSG wynika, że w bieżącym roku na podkarpackim odcinku granicy strażnicy graniczni zatrzymali 1153 fałszywe dokumenty, z których 885 to dokumenty wymagane do pracy w Polsce.