Pijany i poszukiwany uszkodził radiowóz i uciekł

26-latek poszukiwany przez policję staranował radiowóz, uszkodził ogrodzenie, blaszany garaż, filar budynku i omal nie potrącił kobiety. Został zatrzymany kilka godzin później, ukrywał się u kolegi – poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Zdjęcie /Policja

Kilka dni temu policjanci zauważyli w Ochmanowie zaparkowany samochód marki Audi, którym na co dzień jeździł mężczyzna, poszukiwany do odbycia kary ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko rodzinie. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, kto jest w pojeździe.



"Zatrzymali radiowóz, w taki sposób, aby kierowca audi nie mógł wycofać i podeszli do drzwi samochodu. Wówczas kierujący zaczął cofać, kilkakrotnie uderzając tyłem swojego samochodu w przód radiowozu, a następnie z impetem odjechał uszkadzając ogrodzenie, blaszany garaż i filar jednego z budynków" - relacjonuje mł. insp. Sebastian Gleń. "Kobieta, która była świadkiem zdarzenia, o mały włos nie została potrącona, tylko cudem udało jej się odskoczyć na bok" - dodał rzecznik.



Radiowóz został uszkodzony w sposób uniemożliwiający pościg. Policjanci zaalarmowali kolegów. Ponad 20 funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Niepołomicach oraz kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce rozpoczęli poszukiwania 26-latka.



Zdjęcie / Policja

Zbieg został zatrzymany w sąsiedniej gminie kilka godzin później. Mimo upływu czasu, wciąż miał w organizmie 0,18 promila alkoholu, dlatego odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu oraz m.in. za uszkodzenie radiowozu, spowodowane zagrożenia dla życia i zdrowia świadka zdarzenia i ucieczkę z miejsca kolizji.