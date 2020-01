Nie trafiła we wjazd na stację...

Kobieta kierująca audi próbowała wjechać na stację benzynową. Nie trafiła jednak we wjazd, w efekcie czego zatrzymała się w rowie. Policjanci szybko ustalili, dlaczego tak się stało.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Paszki Małe na drodze krajowej nr 19 w woj. lubelskim.



Kierująca audi 55-letnia mieszkanka gm. Borki, chcąc wjechać na stację paliw nie trafiła we wjazd i zjechała do rowu. Badanie stanu trzeźwości wykonane przez funkcjonariuszy potwierdziło, że w chwili kierowania pojazdem kobieta była pijana, ponadto sama oświadczyła że jechała po zakup alkoholu. Urządzenie wskazało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie.

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.



