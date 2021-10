Zapracowane fotoradary w... Holandii

Rynek paliw Paliwowa turystyka Holendrów. A nie wiedzą, co to drogie paliwo...

Do łamiących przepisy kierowców wysłano w tym czasie prawie 3 mln mandatów, informuje ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Warto przy tym zauważyć, że Holandia to nieduży kraj, w którym mieszka niespełna 18 mln osób.



Jeden radar tylko w lipcu i sierpniu zrobił aż 17 265 zdjęć łamiącym przepisy kierowcom. To nowy fotoradar w miejscowości Gouda, oddany do użytku dopiero w lipcu.

Jak informuje dziennik "Algemeen Dagblad" znajduje się o przy zjeździe z drogi krajowej A12. Obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h, które kierowcy notorycznie ignorują.

Reklama

W konsekwencji fotoradar stał się szybko najaktywniejszym aparatem w całych Niderlandach.

W Holandii obowiązuje w ciągu dnia na autostradach i drogach szybkiego ruchu bardzo restrykcyjne ograniczenie prędkości - do 100 km/h. Dopiero w nocy wzrasta ona do 120 km/h.

***