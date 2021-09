Kontrowersyjne fotoradary wkrótce zaczną pracę

Fotoradary na moście do demontażu?

Poinformowała Monika Niżniak, rzecznik prasowa GITD.

Po krótkich testach weryfikujących prawidłowość wykonywanych pomiarów, urządzenia zostaną przełączone w tryb rejestracji naruszeń czyli fotografowania samochodów, które przejeżdżają przez most z nadmierną prędkością.

Rzecznik prasowa powiedziała, że po kontroli przeprowadzonej na moście Poniatowskiego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaleceniach dotyczących m.in. usunięcia dwóch fotoradarów, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zwróciło się do Konserwatora Zabytków z prośbą o potwierdzenie, czy lokalizacje, w których zostały zainstalowane urządzenia, uzyskały jego akceptację oraz czy nie ma przeciwwskazań do ich użytkowania.

W swoim stanowisku przekazanym GITD Konserwator Zabytków przekazał, że nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów. Wówczas CANARD podjęło działania, aby przejąć urządzenia i włączyć je do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. W przypadku dwóch fotoradarów ustawionych przy kamiennych ławach, kontrole prędkości będą prowadzone do czasu ich demontażu. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków urządzenia te mają zostać zdemontowane do 1 grudnia 2023 r.

"CANARD jeszcze przed podpisaniem porozumienia, wspólnie z ZDM oraz dostawcą fotoradarów, sprawdził funkcjonalności urządzeń oraz możliwość ich integracji z systemem centralnym CANARD" - przekazała Monika Niżniak.

Fotoradary z mostu Poniatowskiego to kolejne urządzenia należące do m.st. Warszawy, które GITD nadzoruje i wykorzystuje do kontroli prędkości pojazdów. ITD w 2016 r., po tym jak straże miejskie i gminne straciły uprawnienie do prowadzenia kontroli z wykorzystaniem fotoradarów, przejęła urządzenia od stołecznej Straży Miejskiej. "Z wykorzystaniem 22 fotoradarów ujawniono do tej pory ok. 450 tys. naruszeń. Najwięcej przypadków niestosowania się do obowiązujących ograniczeń prędkości zarejestrowały fotoradary przy ul. Spacerowej (58,4 tys.), ul. Grójeckiej (kierunek centrum - 44,4 tys.) oraz na moście Gdańskim (40 tys.)" - podsumowała Niżniak.

