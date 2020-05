Otwarto ostatni węzeł na drodze S7

​ Węzeł Skarżysko-Kamienna Północ został w poniedziałek otwarty. Oznacza to zakończenie całej inwestycji na odcinku drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej.

Zdjęcie Nowy węzeł na S7 /GDDKiA

Droga ekspresowa S7 od granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej wraz z węzłem Skarżysko-Kamienna Zachód została oddana do użytku w grudniu 2019 roku, na pięć miesięcy przed planowanym terminem. Skierowanie ruchu tranzytowego na ciąg główny drogi ekspresowej pozwoliło wykonawcy na przystąpienie do prac w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych. Zgodnie z kontraktem zasadnicze roboty na tych obszarach dobiegły końca.

"Dzięki wdrożonej dzisiaj docelowej organizacji ruchu na węźle Skarżysko-Kamienna Północ kierowcy zyskali dodatkowe połączenia lokalne i jeszcze jedną możliwość skomunikowania dróg lokalnych i dojazdowych z użytkowaną od kilku miesięcy drogą ekspresową S7. Ruch tranzytowy drogą ekspresową S7 na skarżyskim odcinku odbywa się na dotychczasowych zasadach" - poinformowała Małgorzata Pawelec-Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.



Otwarty węzeł komunikuje ekspresową S7 z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 7 i ułatwia ruch lokalny w okolicach Skarżyska Książęcego. Dzięki otwartej przed kilkoma miesiącami blisko 8-kilometrowej drodze S7, stanowiącej obwodnicę Skarżyska-Kamiennej, znacznie skrócony został czas podróżowania między Warszawą, Kielcami i Krakowem.

Zdjęcie / GDDKiA



"Zniknął również ostatni jednojezdniowy odcinek między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą. Cała droga na odcinku około 200 km od granicy województwa małopolskiego w kierunku Warszawy ma parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. W granicach województwa świętokrzyskiego droga nr 7 jest już od kilku miesięcy ekspresowa na całej długości czyli na około 100 kilometrach" - podkreśliła Pawelec-Buras.



W grudniu 2019 roku otwarty został ostatni świętokrzyski odcinek ekspresowej trasy S7 od granicy z Mazowszem do Skarżyska-Kamiennej o długości 7,6 km. Rok wcześniej, w grudniu 2018 roku, oddany został do użytkowania dwujezdniowy odcinek Chęciny - Jędrzejów o długości 21,5 km. Po otwarciu węzła Skarżysko-Kamienna Północ kierowcy mogą korzystać ze wszystkich węzłów w ciągu S7 w Świętokrzyskiem.