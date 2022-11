Jest umowa na kolejny odcinek drogi S19. To nie będzie prosta budowa

Spis treści: 01 12,5 km drogi za ponad milion zł

02 Trasa pobiegnie przez teren obfitujący w osuwiska

03 Droga S19 to element trasy Via Carpatia

04 Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

Tym razem chodzi o liczący 12,5 km fragment S19 Domaradz - Krosno. Budowę zrealizuje Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu to 1 063 251 940,57 zł.

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. Na trasie wybudowanych zostanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

W miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzeniami do odpoczynku. W przyszłości będzie można rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne.

Zgodnie z podpisaną umową, prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące) w czasie robót budowlanych.

Trasa pobiegnie przez teren obfitujący w osuwiska

Odcinek drogi ekspresowej S19 Domaradz - Krosno przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Inwestycja będzie przebiegać w terenie wyżynnym falistym z licznymi wzniesieniami o stokach spadzistych, poprzecinanymi kotlinami i dolinami rzecznymi. Przewyższenie terenu w obrębie całego odcinka wynosi 150 m.

Teren inwestycji to obszar o znacznym zaangażowaniu geodynamicznym oraz dużej powierzchni zajętej przez obszary predysponowane do powstawania osuwisk. Rozwojowi lokalnych procesów erozyjnych towarzyszą liczne osuwiska. Łącznie na tym odcinku S19 wydzielono aż osiem obszarów osuwiskowych oraz predysponowanych osuwiskowo. Niektóre formy są złożone, co oznacza, że w jednym osuwisku mamy strefy o różnym stopniu aktywności. W wyniku zaburzenia równowagi, np. poprzez prowadzenie prac budowlanych na dużą skalę, może nastąpić uaktywnienie się osuwisk. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ponad 1200, o łącznym metrażu ok. 15 000 mb i głębokości od 1,2 do 42 m. Wykonano również ok. 525 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2 250 mb i głębokości od 0,6 do 18,25 m.

Droga S19 to element trasy Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

