Jest umowa na kolejny odcinek drogi S19

Wielu chętnych na budowę 11 km drogi S19

W poniedziałek w Miejscu Piastowym uroczyście podpisano umowę w wykonawcą tego odcinka firmą Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner).

Umowa zakłada zaprojektowanie i budowę odcinka od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem), fragment ten będzie miał długość 10,3 km.

W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe), Obwód Utrzymania Drogowego, a także obiekty inżynierskie, w tym dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych i 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej.

Reklama

Wykonawca na roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy. Ponadto musi złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy).

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Do tej pory kierowcy korzystają z ponad 30 km tej trasy w regionie, od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe. Niemal 85 km jest w budowie, a pozostałe ponad 54 km - w przygotowaniu.

Zdjęcie / GDDKiA

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia, łączącego północną i południową część Europy. W Polsce trasa będzie miała ponad 700 km długości.



***