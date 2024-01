Polskie lasy będą ładowały samochody elektryczne. Co z programem Las Energii?

Spis treści: 01 Jaki jest stan realizacji programu Las Energii?

02 Ile kosztuje postawienie stacji ładowania samochodów?

03 Lasy Państwowe inwestują w odnawialne źródła energii

Jaki jest stan realizacji programu Las Energii?

W piątek w sejmie posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina-Śliwowska pytała Ministerstwo Klimatu i Środowiska jak realizowany jest przez Lasy Państwowe program "Las Energii", który dotyczy budowy infrastruktury umożliwiającej rozwój elektromobilności. Jak zaznaczyła jego wartość to 1,5 mld zł. Dodała, że w programie na lata 2021-2027 założono powstanie 402 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wskazał wiceminister klimatu i środowiska Michał Dorożała wyjaśnił, że do tej pory oddano 54 stacje i wszystkie są ogólnodostępne. Dodał następnie, że:

Na rok 2024 podpisana została umowa na budowę kolejnych 100 stacji z przeznaczeniem na dołączenie do sieci ogólnodostępnych stacji działających w ramach realizacji projektu Las Energii. To jest ważny projekt dla Lasów Państwowych.(...) Wiem, że dyrekcja generalna będzie bardzo mocno ten projekt prowadzić w najbliższym czasie.

Wiceminister zwrócił uwagę, że program Las Energii to jedno z przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Ile kosztuje postawienie stacji ładowania samochodów?

Dorożała dodał też, że w latach 2020-2021 zamontowano 16 ładowarek, które nie są ogólnodostępne. Spowodowane to jest koniecznością wgrania oprogramowania, pozwalającego na pobieranie opłat za korzystanie ze stacji. W ciągu 12 tygodni mają być przeprowadzone testy, a później do systemu zostaną dołączone kolejne ładowarki.

Wiceminister wspomniał też, że średnie koszty budowy stacji ładownia pojazdów elektrycznych to dla stacji AC to 27 tys. netto, a dla stacji dwustanowiskowej 31 tys. zł netto. Nie wspomniał on jednak, że ładowarka AC ma ograniczoną praktyczność, ponieważ naładowanie przy jej pomocy nowoczesnego elektryka mającego dużą baterię to czas (zależnie od mocy ładowania) 8-11 godzin. Nie jest to więc sposób na uzupełnienie energii w trasie. Na szczęście Lasy Państwowe chcą stawiać również ładowarki prądu stałego (ładujące samochód w 1-2 godziny). Orientacyjna cena takiej stacji to 225 tys. zł netto.

Lasy Państwowe inwestują w odnawialne źródła energii

"Grunty Lasów Państwach , które nie mogą być zalesione, Lasy Państwowe planują wykorzystać pod budowę instalacji fotowoltaicznych o średnie mocy 1 MW. Większe tego typu tereny mogą udostępnić w formie dzierżawy inwestorom i producentom energii pod budowę farm fotowoltaicznych" - powiedział w Sejmie Dorożała.

"Lasy Państwowe rozpoczęły też trzy pilotażowe inwestycje dotyczące budowy farm wiatrowych m.in w zielonej Górze i Szczecinie" - dodał wiceminister.

Lasy Państwowe informują, że są największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarują na jednej czwartej powierzchni Polski. Przedsiębiorstwo wskazało, że jego zadaniem jest dbanie o różnorodność biologiczną lasów, ochrona ich przed wieloma zagrożeniami - klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. Zaznaczyły również, że dbają o to by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.