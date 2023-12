Polacy przekonują się do elektryków. Spory wzrost sprzedaży

Spis treści: 01 Polacy otwierają się na elektromobilność

Polacy otwierają się na elektromobilność

Jak wynika z licznika elektromobilności prowadzonego wspólnie przez PSPA oraz PZPM, pod koniec listopada 2023 r. po polskich drogach jeździło w sumie 94 572 samochodów osobowych wyposażonych w silniki elektryczne. Wśród nich znalazły się pojazdy elektryczne, których liczba wynosiła 49 139 sztuk oraz modele hybrydowe typu plug-in w liczbie 45 433 egzemplarzy. Oznacza to, że w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 r. liczba aut elektrycznych zarejestrowanych w Polsce zwiększyła się o 21 369 sztuk, tj. o 54 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Wzrosty sprzedaży notują nie tylko osobówki

To jednak nie wszystko. Dobre wyniki zanotowała także sprzedaż samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym. Zgodnie z raportem ich sprzedaż pod koniec ubiegłego miesiąca kształtowała się na poziomie 5600 egzemplarzy. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada składała się z 19 411 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 658 547 szt. Ba - nawet park autobusów elektrycznych w Polsce zanotował pod koniec listopada wzrost do 1120 szt.

Wyniki pierwszych jedenastu miesięcy 2023 roku wskazują, że wzrost ilości rejestrowanych bateryjnych samochodów osobowych ustabilizował się na poziomie ok. 50 proc. Dotyczy to zarówno pojazdów nowych, jak i używanych. Rejestracje samochodów dostawczych i ciężarowych przyrastają prawie dwukrotnie, podobnie jak i elektryczne autobusy". Jakub Faryś, Prezes PZPM

Rozwija się także infrastruktura

Wraz z rosnącym zainteresowaniem samochodami elektrycznymi rośnie także liczba ogólnodostępnych punktów ładowania. Pod koniec listopada w Polsce funkcjonowało 5829 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym 3277 stacji. Wśród nich 25 proc. stanowią szybkie punkty ładowania prądem stałym DC, a 75 proc. - wolne punkty prądu przemiennego AC o mocy mniejszej lub równej 22 kW.



Zdjęcie W tym roku Lidl zaoferował klientom bezpłatne ładowarki. By z nich skorzystać wystarczy bilet parkingowy / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Elektromobilność w Polsce. Przed nami wciąż daleka droga

Choć elektryfikacja nie następuje tak szybko, jak chcieliby zwolennicy elektromobilności, na rynku widać zmiany podejścia kierowców do elektromobilności. Pomimo tego nasz kraj wciąż czeka daleka droga do osiągniecia poziomu rozwoju wielu zachodnich sąsiadów. Jak przekonuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA:

Ten rok byłby zdecydowanie lepszy dla rynku elektromobilności, gdyby administracja publiczna wprowadziła kilka postulowanych od dawna przez branżę zmian. Do najpilniejszych działań, które należy podjąć już na początku 2024 r., należy skrócenie procedur przyłączeniowych stacji ładowania, optymalizacja programu "Mój Elektryk" oraz wprowadzenie subsydiów dla zeroemisyjnego, drogowego transportu ciężkiego.