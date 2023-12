Największy operator ładowarek w Polsce zmienia ceny. Będzie taniej i drożej

GreenWay zmienia cennik. Będzie prościej

GreenWay wprowadza zmiany w swoim cenniku. Od 1 stycznia przyszłego roku będzie on prostszy. Wynika to z faktu, że wprowadzona zostanie uśredniona stawka na wszystkie stacje szybkiego ładowania, niezależnie od ich mocy. W miejscu dwóch stawek zależnych od mocy ładowarki (poniżej i powyżej 100 kW) na stacjach ładowania prądem stałym pojawi się jedna, ujednolicona kwota. Jak zaznacza GreenWay, jej wysokość będzie różnić się w zależności od wybranego programu abonamentowego. Ładowanie na szybkich ładowarkach do mocy 100 kW będzie droższe, a powyżej - tańsze niż wcześniej.

Jedna stawka ma być rozwiązaniem problemu "dzielenia mocy" w lokalizacjach, gdzie występują ograniczenia mocy przyłącza energetycznego które obsługuje daną stację ładowania. W niektórych miejscach kierowcy, którzy korzystali z szybkich ładowarek, musieli dzielić się dostępną mocą w przypadku, gdy w tym samym czasie auto ładował też ktoś inny. Przykładowo ktoś korzystał z ładowarki o mocy 150 kW, ale z racji współdzielenia maksymalnej mocy z innym kierowcą, obaj ładowali z mniejszą mocą. Przy rozliczeniach natomiast widniała kwota za ładowanie powyżej 100 kW.

Ładowanie na stacjach GreenWay. Jakie ceny?

Dla korzystających z abonamentu Energia Standard, stawka za ładowanie prądem stałym będzie wynosić 3,15 zł za 1 kWh. Obecnie jest to 2,95 zł (w przypadku ładowania z mocą poniżej 100 kW) lub 3,25 zł (powyżej 100 kW). W przypadku pakietu Energia Plus 1 kWh ma kosztować 2,40 zł. Teraz jest to 2,30 zł (poniżej 100 kW) oraz 2,60 zł (powyżej 100 kW). W pakiecie Energia Max zapłacimy 2,10 zł. Obecnie musimy zapłacić 1,95 zł (poniżej 100 kW) lub 2,20 zł (powyżej 100 kW). W przypadku ładowania prądem przemiennym koszty pakietów za miesiąc nie zmieniają się.

Ceny ładowania na stacjach GreenWay od 1 stycznia 2024 r. Plany cenowe Ładowanie wielokrotne Ładowanie jednorazowe Energia Max Energia Plus Energia Standard AC 1,60 zł za 1 kWh 1,75 zł za 1 kWh 1,95 zł za 1 kWh 2,05 zł za 1 kWh DC 2,10 zł za 1 kWh 2,40 zł za 1 kWh 3,15 zł za 1 kWh 3,25 zł za 1 kWh Miesięczna opłata 99,99 zł 34,99 zł 0 zł 0 zł

Zmiany w stawkach ładowania pojawiają się natomiast, jeśli chodzi o uzupełnianie energii poza programami abonamentowymi. W przypadku ładowania prądem przemiennym koszt 1 kWh spada z dotychczasowych 2,20 zł do 2,05 zł. Jeśli chodzi o uzupełnianie energii prądem stałym, od nowego roku zapłacimy 3,25 zł za 1 kWh. Teraz to 3,40 zł (poniżej 100 kW) i 3,80 zł (powyżej 100 kW). W tym konkretnym przypadku GreenWay wprowadził jednak preautoryzację środków w kwocie 100 złotych. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku ładowania prądem stałym po 60 min, a w przypadku uzupełniania energii prądem przemiennym po 600 minutach, do stawki ilościowej doliczana jest stawka czasowa, która wynosi 40 groszy za minutę. W przypadku ładowania prądem AC nie jest ona naliczana w godzinach 21:00-7:00.

Na stacjach GreenWay zapłacimy kartą

Wśród innych nowości, które mają pojawić się na stacjach ładowania firmy, znajduje się usługa płatnego, zdalnego uruchomienia sesji ładowania w szczególnych przypadkach. GreenWay zapowiedział także uruchomienie terminali płatniczych i wprowadzenia możliwości płacenia kartą. Obecnie prowadzone są testy tego rozwiązania. Sieć informuje, że pełne wdrożenie tej funkcjonalności jest planowane na pierwszy kwartał 2024 roku.