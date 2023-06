Ładowanie samochodu elektrycznego. Ile trwa i ile kosztuje?

Spis treści: 01 Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

02 Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego?

03 Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w domu?

04 Darmowe stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Gdzie ich szukać?

Według danych Licznika Elektromobilności na koniec kwietnia 2023 roku w Polsce zarejestrowanych jest ponad 37 tys. samochodów elektrycznych. W analogicznym okresie w naszym kraju dostępnych jest prawie 2,8 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które oferują 5440 punktów ładowania. Nadal efektywne korzystanie z elektryka oznacza ładowanie akumulatora w domu.

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

Czas ładowania samochodu elektrycznego zależy przede wszystkim od trzech czynników:

rodzaju i mocy ładowarki,

pojemności akumulatora w aucie,

warunków atmosferycznych.

W pierwszym przypadku wyróżniamy szybkie stacje ładowania, ładowanie z gniazdka oraz wallboxy. Szybkie stacje ładowania (DC) najczęściej znajdują się w ładowarkach ogólnodostępnych (w galeriach handlowych czy przy hotelach). Do ładowania wykorzystywany jest prąd stały, a jego moc może wynosić aż 350 kW. Z tego względu wyższe są koszty utrzymania ładowarki, a dodatkowo do ich działania wymagany jest specjalny transformator.

Druga opcja to ładowanie z gniazdka (AC), najczęściej jest to tradycyjne, domowe gniazdko, którego moc ładowania wynosi od 2 do 3 kW. Z tego względu nie jest to najefektywniejszy sposób zasilania samochodu elektrycznego. Ostatnia możliwość to specjalny wallbox. Jest montowany na ścianie i wykorzystuje prąd zmienny, jednak jego moc może sięgać nawet 22 kW, czyli 11 razy więcej niż ładowanie AC. W tym przypadku warto podpiąć wallbox do instalacji dostarczającej prąd o napięciu 400 V, czyli tzw. trzeciej fazy.

Jak wygląda czas ładowania w zależności od rodzaju ładowarki? Oczywiście najkrócej naładujemy samochód elektryczny przy wykorzystaniu szybkiej stacji ładowania. Korzystając z takiego rozwiązania, po godzinie ładowania akumulator pozwoli przejechać od 100 do 150 km. Na drugim stopniu podium znajduje się wallbox. Dzięki niemu naładujemy nasze auto elektryczne w ciągu kilku godzin. Najmniej efektywne jest wykorzystanie tradycyjnego gniazdka (AC), w takiej sytuacji ładowanie elektryka może zająć nawet dobę.

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego?

Ładowanie samochodu elektrycznego na stacji, a właściwie jego koszt, zależy od kilku czynników, a przede wszystkim od rodzaju prądu, jaki wykorzystamy. Najczęściej w takich miejscach dostępne są szybkie ładowarki elektryczne, które wykorzystują prąd stały. Jednak jest to rozwiązanie droższe, a stawka zależy również od wybranego abonamentu. Najczęściej pobór 1 kWh z szybkiej ładowarki kosztuje od 1,95 do 3,25 zł. Dodatkowo w wielu miejscach spotkamy limit czasu, jaki możemy przebywać przy ładowarce. Jego przekroczenie wiąże się z koniecznością uiszczenia większych opłat.

Ładowanie z gniazdka, przy użyciu prądu zmiennego, jest tańszym rozwiązaniem. W takim przypadku koszt 1 kWh wynosi od 1,30 do 1,95 zł. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z o wiele dłuższym pobytem na stacji.

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w domu?

Ładując samochód elektryczny w domu, mamy dwie możliwości do wyboru: ładowanie z gniazdka oraz wallbox. Obie wykorzystują prąd zmienny. Teoretycznie można zainstalować w domu szybką ładowarkę na prąd stały, jednak jest to rozwiązanie kosztowne i nieefektywne. Ile w takim razie kosztuje ładowanie elektryka w domu? Zależy to przede wszystkim od kosztu energii elektrycznej. W 2022 roku cena 1 kWh średnio w skali kraju wynosiła 77 gr, w tym ma to być od 94 gr do 1,03 zł (bez zamrożenia cen). Ostateczny koszt będzie również zależny od pojemności akumulatora.

Dla Nissana Leaf z akumulatorem o pojemności 39 kWh koszt pełnego ładowania wynosi 30 zł. W przypadku Tesli Model 3 z baterią 54 kWh będzie to 41,5 zł, a dla Forda Mustanga Mach-E (akumulator 68 kWh) — 52 zł. Nawet koszt ładowania luksusowego Mercedesa EQS z baterią o pojemności 90 kWh będzie niższy, niż w przypadku aut benzynowych i wyniesie 69 zł. Oczywiście koszty można zmniejszyć np. poprzez zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej.

Darmowe stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Gdzie ich szukać?

Jeszcze kilka lat temu na terenie Polski można było spotkać pojedyncze stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które były darmowe. Jednak wraz ze wzrostem liczby elektryków, a także dostępnością stacji, coraz rzadziej możemy za darmo podłączyć nasze auto do ładowania. Dodatkowo znalezienie darmowej szybkiej stacji ładowania jest praktycznie niemożliwe. Najczęściej jest to ładowanie prądem zmiennym o mocy do 22 kW. Często również bezpłatne stacje wiążą się z koniecznością wykupu dodatkowej usługi np. pobytu hotelu czy parkingu. Do poszukiwania darmowego ładowania najlepiej wykorzystać specjalną aplikację, a także sprawdzić miejsce przed dojazdem, gdyż kwestia płatności może się zmienić z dnia na dzień.

