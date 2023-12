Był to czas pracowity i potrzebny. I już dziś możemy powiedzieć, że są tego efekty. Zakończyła się konfiguracja pojazdów i w ostatnich dniach sprawdzaliśmy ich funkcjonowanie, w bardzo trudnych, zimowych warunkach. Nasze nowe pojazdy przy temperaturze do - 8 stopni C, na różnych liniach, różnicach terenu miasta i dużym natężeniu ruchu przejechały ok. 340 km.

Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.