Debiutuje Lamborghini Lanzador. W przyszłości Włosi zamienią tłoki na wolty

Jakiś czas temu Lamborghini zapowiedziało, że planuje zelektryfikować całą gamę swoich produktów do końca 2024 roku. W ciągu czterech lat włoska firma planuje zainwestować niemal 2 miliardy euro w rozwój technologii elektrycznej i hybrydowej, a najnowszy koncept o nazwie Lanzador jest dowodem, że Włosi nie rzucają słów na wiatr.

Lamborghini Lanzador - ekologia i DNA marki

Zaprezentowany podczas Monterey Car Week czteroosobowy SUV, zgrabnie wpisuje się w dotychczasową wizję stylistyczną marki. Uwagę zwracają głównie wielkie i szeroko rozstawie koła, a także liczne przetłoczenia, które wyraźnie nawiązuje do innych modeli producenta.

Zdjęcie Lamborghini Lanzador / materiały prasowe

Również w nowoczesnym i stworzonym niemal z w całości z ekologicznych materiałów wnętrzu, starano się zachować DNA Lamborghini. Deska rozdzielcza pojazdu została obita wysokiej klasy wełną Merino, co w udany sposób kontrastuje z cyfrowym wyświetlaczem i dodatkowym ekranem po stronie pasażera. Wykonane z włókien pochodzących z recyklingu i wydrukowane w 3D sportowe fotele oraz wysunięty aż do podłokietnika kokpit, sprawiają wrażenie przebywania we wnętrzu statku kosmicznego. Rzecz jasna nie mogło także zabraknąć przycisku uruchamiającego silnik ukrytego pod charakterystyczną czerwoną klapką.

Lamborghini Lanzador - 1360 KM i dwa silniki elektryczne

Napęd modelu koncepcyjnego stanowią dwa wydaje silniki elektryczne, dysponujące łączną mocą 1360 KM. Moc ta jest przekazywana na wszystkie koła, a nad dynamiką w trakcie jazdy czuwa aktywne wektorowanie momentu obrotowego na tylnej osi. Energia jest dostarczana przez wysokowydajny akumulator nowej generacji.

Wysokie osiągi samochodu zapewnia nowoczesne oprogramowanie oraz systemy sterowania. Wśród nich szczególną uwagę zwraca system aktywnej aerodynamiki ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), który umożliwia regulacje siły docisku samochodu tak, by uzyskać najlepszą wydajność podczas jazdy. Technologia, która została zastosowana już wcześniej w m.in. modelu Aventador SVJ, w przypadku elektrycznego SUV-a ma pozwolić na zwiększenie zasięgu na jednym ładowaniu akumulatora.

Lamborghini Lanzador - kierowca ma pełną kontrolę

To jednak nie wszystko. Dzięki systemowi aktywnego zawieszenia, w tym zastosowaniu skrętnej tylnej osi i podwozia pneumatycznego, Lanzador optymalnie dostosowuje się do bieżącej sytuacji na drodze. Umiejscowienie elementów sterujących na kierownicy pozwala kierującemu na precyzyjną regulacje niemal każdego technicznego aspektu auta, w tym zmiany rozłożenia momentu obrotowego na poszczególne koła.

Lamborghini Lanzador to zapowiedź pojazdu produkcyjnego

Co jednak najważniejsze - Lamborghini wyraźnie podkreśla, że Lanzador stanowi konkretną zapowiedź pojazdu produkcyjnego. Nowy, elektryczny model włoskiego producenta ma trafić do sprzedaży już w 2028 roku. Jest na co czekać.