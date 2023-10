Bus bez kierowcy kursuje po Katowicach. Nie, to nie Halloween

Spis treści: 01 W Katowicach rozpoczęły się testy autonomicznego busa

02 Na pokładzie autonomicznego busa znajduje się operator

03 Autonomiczne środki transportu a cyberbezpieczeństwo

PKM Katowice nawiązał współpracę z gliwickim start-upem Bless, autorem autonomicznego busa Bless BB-1. W jej ramach w Dolinie Trzech Stawów prowadzone są obecnie jego testy w terenie. Trasa ma długość 2 km i zaczyna się na parkingu w Mochowcu, przy rolkostradzie. Miasto informuje, że na potrzeby testów wydzielony został środkowy pas trasy. Prowadzone są one codziennie w godzinach 8:00 - 16:00 do piątku 3 listopada. Wybór okresu testów został podyktowany mniejszym ruchem na rolkostradzie. Ponadto na terenie, po którym pojazd się porusza, rozmieszczone zostały tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze.

Właśnie rozpoczynamy testy autonomicznego pojazdu, który być może w przyszłości zagości na stałe w taborze naszego przewoźnika poinformował Marcin Krupa, prezydent Katowic

Na pokładzie autonomicznego busa znajduje się operator

Testowany przez Katowice bus posiada napęd elektryczny. Generuje on 204 KM. Pojazd oferuje ok. 200 km zasięgu i może poruszać się maksymalnie z prędkością 25 km/h. Na jego pokładzie zmieści się 15 osób. Pojazd wyposażony jest m.in. w system lokalizacji z dokładnością do centymetra, 11 kamer, cztery radary, a także różnego rodzaju czujniki. W trakcie prowadzonych testów na pokładzie busa znajduje się jednak operator, który w razie nieprzewidzianych sytuacji może przejąć kontrolę nad pojazdem. Jeśli jednak pojazdy zostaną wdrożone do normalnego ruchu, operator będzie mógł nadzorować flotę do 10 pojazdów z centrum zdalnego sterowania.

Katowice są pierwszym miastem, które testuje BB-1. To pojazd płynnie i bezpiecznie poruszający się po drogach, wykorzystujący technologię pozwalającą na samodzielne poruszanie się na zdefiniowanych trasach, wykrywanie przeszkód oraz innych uczestników ruchu stwierdził Łukasz Wójcik, z firmy Blees Sp. z o.o., który był odpowiedzialny za stworzenie pojazdu

Urząd miasta zapowiada, że jeśli wyniki testów będą pozytywne, wiosną uruchomiony będzie dwutygodniowy program pilotażowy, w czasie którego zostaną wyznaczone przystanki wzdłuż ul. Trzech Stawów. Mają to być regularne kursy z udziałem pasażerów.

Autonomiczne środki transportu a cyberbezpieczeństwo

Autonomiczne środki transportu to temat, który w ostatnim czasie przyciąga uwagę. Kolejni producenci pracują nad autonomicznymi taksówkami czy autobusami. Oczywiście pojawiają się również prognozy dotyczące tej części szeroko pojętego transportu. Z danych International Data Corporation, na które powołuje się firma DAGMA Security IT, wynika, że do 2040 roku liczba pojazdów autonomicznych przekroczy 30 mln.

Oczywiście rozwój samochodów autonomicznych wiąże się z koniecznością rozwiązania wielu problemów - również, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Podłączenie pojazdów do sieci umożliwia działanie hakerom. Przykładem jest tutaj sytuacja z 2015 roku, kiedy to dwóch hakerów przejęło kontrolę nad Jeepem Cherokee. Oczywiście mowa o "tradycyjnym" spalinowym aucie. Niemniej jednak dwóch cyberprzestępców kontrolowało systemy klimatyzacji, hamulce czy radio. Hakerzy, którzy przejmą kontrolę nad pojazdem autonomicznym, mogą zagrażać życiu i zdrowiu pasażerów, a także stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego.

Konieczne jest ustanowienie standardów bezpieczeństwa, audytów i testów, które będą obowiązywać dla wszystkich producentów samochodów. Bezpieczeństwo powinno być wprowadzane już na etapie projektowania i produkcji samochodów, a nie tylko w formie reakcji na istniejące zagrożenia Aleksander Kostuch, ekspert firmy Stormshield

Według Kostucha należy uwzględnić trzy kluczowe obszary:

Każdy system w samochodzie powinien być od siebie oddzielony, by zapobiec potencjalnemu przenoszeniu się ataków z jednego systemu na drugi.

Systemy powinny być zaprojektowane w taki sposób, by były bezpieczne i niepodatne na ataki w trakcie aktualizacji.

Auta powinny być również wyposażone w zaawansowane systemy monitorowania i wykrywania zagrożeń cybernetycznych. Chodzi tutaj o możliwość identyfikowania nietypowych aktywności czy prób ataków.

Ponadto producenci samochodów oraz władze państw powinny opracowywać odpowiednie regulacje prawne. Według wspomnianego eksperta tylko w ten sposób można zminimalizować ryzyko, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Ekspert zwrócił również uwagę na konieczność promowania edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród klientów i pracowników branży motoryzacyjnej.