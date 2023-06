Wrócą kolejki na stacjach? Ruszają promocje na paliwo, ale trzeba znać zasady

Spis treści: 01 Solidna promocja ucieszy kierowców, ale nie wszystkich

Po chwilowych obniżkach cen paliw na stacjach, przed okresem wakacyjnym ceny znów wystrzeliły w górę o kilkadziesiąt groszy na litrze. Jedna z obecnych w Polsce sieci stacji paliw postanowiła jednak zachęcić kierowców do odwiedzenia swoich stacji wprowadzając wakacyjną promocję. Niższe ceny w ramach akcji Summer Stop 2023 na stacjach Circle K mogą, ale nie muszą spowodować kolejek na stacjach.

Solidna promocja ucieszy kierowców, ale nie wszystkich

Akcja Summer Stop 2023 rusza już jutro (piątek 23 czerwca) o godzinie 14 na wybranych stacjach Circle K. Promocja obejmuje paliwa miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel. Rabat na litrze wynosi aż 50 groszy, ale aby go otrzymać należy być posiadaczem karty lojalnościowej Circle K EXTRA - tylko uczestnicy programu lojalnościowego otrzymają zniżkę. Aby zapłacić mniej za paliwo trzeba zatankować w godzinach od 14-17. Akcja obejmuje maksymalnie 50 litrów paliwa podczas jednorazowego tankowania.

W piątek 50 groszy, w kolejne weekendy wakacyjne 35 groszy rabatu

Co więcej promocja została dodatkowo rozszerzona na wszystkie weekendy wakacyjne jednak rabat w wysokości 50 groszy będzie obowiązywał tylko jutro w godzinach 14-17. W każdy kolejny wakacyjny weekend obniżka wyniesie 35 groszy, ale dobra wiadomość jest taka, że korzystając z rabatu będzie można zatankować więcej paliwa - maksymalnie aż 85 litrów, co powinno pozwolić zatankować nawet największe zbiorniki paliwa w samochodach osobowych.

Weekendowa promocja Summer Stop 2023 z rabatem na paliwa w wysokości 35 gr obejmie następujące dni:

od dnia 23 czerwca od godz. 17:01 do dnia 25 czerwca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 30 czerwca od godz. 00:00 do dnia 02 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 07 lipca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 09 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 14 lipca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 16 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 21 lipca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 23 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 28 lipca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 30 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 04 sierpnia 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 06 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 11 sierpnia 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 13 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 18 sierpnia 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 20 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 25 sierpnia 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 27 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 01 września 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 03 września 2023 roku do godz. 23:59,

Zdjęcie Stacje paliw Circle K są własnością kanadyjskiuej firmy Alimentation Couche-Tard / 123RF/PICSEL

Kto nie może skorzystać z rabatu na paliwo na stacjach Circle K?

Jak to zwykle bywa, żeby nie było tak kolorowo w regulaminie promocji znajdziemy również parę dodatkowych zasad, wyjątków i wyłączeń z promocji, określających warunki, w których kierowcy nie mogą skorzystać z rabatów na stacjach. Oto one:

Z promocji wyłączeni są kierowcy płacący za paliwo kartami pre-paid i flotowymi (Routex, Circle K PRO, Circle K EASY, UTA, DKV lub inne). Aby otrzymać rabat należy zapłacić wyłącznie gotówką, kartą płatniczą lub bonami wartościowymi

Promocja nie obejmuje paliw tankowanych do zbiorników zewnętrznych - kanistrów, baniek i zbiorników (innych niż fabrycznie zamontowane w pojazdach)

Promocja obowiązuje tylko przy płatności przy kasie. Paliwa opłacane za pomocą aplikacji mobilnej lub przy kasie samoobsługowej są wyłączone z akcji

Rabat obejmuje płatności za paliwa zarejestrowane w wyznaczonych godzinach (np. w piątek 23 czerwca tylko w godzinach 14-17) - transakcje dokonane poza tymi godzinami nie będą objęte rabatem

Maksymalna ilość paliwa objęta rabatem jest ograniczona - w piątek 23 czerwca maksymalnie 50 litrów, w weekendy wakacyjne do 85 litrów

Z promocji mogą skorzystać tylko posiadacze kart lojalnościowych Circle K EXTRA.

Uczestnik promocji może skorzystać z rabatu tylko jeden raz na dobę

Tańsze paliwo przez całe wakacje

Tak czy inaczej nietrudno spełnić powyższe warunki i skorzystać z promocji. Tańsze paliwo na wakacje to zawsze dobra wiadomość, niezależnie od tego, czy jedziesz samochodem na wakacje czy też nie. Akcja potrwa do końca wakacji, a nawet dłużej, bo do 3 września 2023, więc w najbliższy piątek, a także w kolejne weekendy możemy spodziewać się sporych kolejek na stacjach Circle K. Teraz czekamy na ruch konkurencyjnych stacji - być może również one pokuszą się o obniżki cen paliw.

