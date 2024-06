Paliwo tańsze na wakacje. Orlen odpowiada na promocje konkurencji

Obniżanie cen paliw w okresie wakacyjnych wyjazdów stało się już niemal standardem. Wzorem ubiegłych lat, także tym razem stacje benzynowe przygotowały specjalne promocje i obniżki dla swoich klientów. Obecnie taniej za paliwo zapłacimy m.in. na stacjach BP, Shell czy Circle K. Jak poinformował serwis Business Insider - już wkrótce dołączy do nich także polski Orlen. Na jakie rabaty możemy liczyć w przypadku rodzimego koncernu?

Wakacyjna obniżka cen paliw na Orlenie

Tegoroczna zniżka na Orlenie ma być hojniejsza niż w poprzednich latach. Kierowcy korzystający ze stacji koncernu będą mogli zatankować paliwo ze zniżką 35 gr na każdym zatankowanym litrze. To o 5 gr więcej niż w przypadku majówkowych promocji. Jednocześnie posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli liczyć na jeszcze większy rabat sięgający nawet 45 gr.

Promocja będzie obowiązywać od piątku 28 czerwca, aż do 2 września. Obowiązują jednak ograniczenia - ze zniżką będzie można zatankować wyłącznie w piątki, soboty i niedziele, a promocyjne tankowania będą ograniczone do 50 litrów. Jeśli ktoś ma większy bak i będzie tankował do pełna, to zniżka naliczy się do 50 litrów, zaś nadwyżka będzie sprzedana po cenie regularnej.

Standardowo już z wakacyjnej promocji będą mogli skorzystać użytkownicy programu Vitay, zarejestrowani w aplikacji lub posiadający tradycyjną plastikową kartę. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji.

Taniej nie tylko na Orlenie. Gdzie zapłacimy mniej za paliwo?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Orlen nie jest jedyną siecią, która zdecydowała się wprowadzić wakacyjne obniżki. Z okazji rozpoczętego sezonu urlopowego, promocje przygotowały także stacje BP, Shell oraz Circle K. W pierwszym przypadku wakacyjna oferta trwać będzie od piątku 28 czerwca do niedzieli 1 września. Dzięki niej każdy z klientów posiadających kartę lojalnościową Payback będzie mógł zatankować w weekendy nawet o 30 groszy taniej.

Stacje Circle K wprowadziły obniżki na cały okres wakacyjny - do 31 sierpnia 2024 roku. Klienci tej sieci, którzy dołączyli do programu lojalnościowego Circle K EXTRA mogą liczyć na rabaty w wysokości 30 gr za litr na paliwa oraz 10 gr za litr LPG.

Wraz z zakończeniem roku szkolnego wakacyjną promocję uruchomił też Shell. Począwszy od 21 czerwca uczestnicy programu Shell ClubSmart 7 dni w tygodniu zaoszczędzić mogą do 40 groszy, tankując minimum 10 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 września. Jednorazowo kierowca zatankować może maksymalnie 60 litrów objętego zniżką paliwa.