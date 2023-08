Spis treści: 01 Jaka promocja na Orlenie?

02 Tańsze tankowanie na BP. Jak to zrobić?

03 Promocja na paliwo również na stacjach sieci Moya

04 Jak skorzystać z promocji na stacjach Amic Energy?

05 Na Circle K zatankujemy taniej także w weekend

06 Promocja na Shell. Dziś tylko dla aut z silnikiem diesla

Jaka promocja na Orlenie?

Dziś po raz ostatni możemy zatankować na stacjach największej sieci na naszym rynku, czyli Orlenu. Z promocji mogą skorzystać ci kierowcy, którzy są uczestnikami programu lojalnościowego Orlen Vitay (na podstawie aplikacji lub fizycznej karty).

W efekcie uzyskujemy 30 groszy rabatu na litrze zatankowanej benzyny lub oleju napędowego. Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują natomiast dodatkowy rabat wynoszący 10 gr na litrze. Maksymalna jednorazowa ilość paliwa, jaką możemy zatankować w promocyjnej cenie, to 50 litrów. Klienci mogli skorzystać z tańszego tankowania 4 razy w ciągu miesiąca, co oznacza, że jeśli mamy niewykorzystaną "pulę", wciąż możemy skorzystać.

Zdjęcie Dziś ostatni raz możemy zatankować taniej m.in. na stacjach Orlenu. / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

Tańsze tankowanie na BP. Jak to zrobić?

Ostatni dzień sierpnia to również ostatni dzień promocji na stacjach BP. Skorzystać z niej mogą tylko zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego Payback. O 30 groszy mniej możemy zapłacić tankując paliwa regularne i Ultimate. Z rabatu skorzystać będą mogli również kierowcy, którzy tankują gaz. Promocja w tym wypadku jest jednak niższa i wynosi 10 gr.

Akcja zakłada możliwość zatankowania w promocyjnej cenie 50 litrów paliwa (zakładając, że nie przekroczymy poziomu 199 litrów) raz w tygodniu. Taniej mogą więc dziś zatankować paliwo te osoby, które jeszcze w tym tygodniu tego nie zrobiły. Przy ilości większej niż 50 litrów niższa cena naliczona jest tylko na te 50 litrów. Rabat otrzymujemy tylko przy płatności kartą płatniczą lub kredytową, gotówką, albo punktami Payback. Akcja nie obejmuje przypadków płatności dokonywanych kartami paliwowymi. Ponadto promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi na stacjach sieci.

Promocja na paliwo również na stacjach sieci Moya

Z rabatu możemy jeszcze dziś skorzystać również na stacjach sieci Moya. Taniej mogą zatankować ci, którzy są nowymi lub obecnymi uczestnikami programu lojalnościowego Super MOYA. Z promocji nie możemy jednak skorzystać na stacjach automatycznych i na stacjach samoobsługowych (Moya Express). Rabat udzielany jest po zeskanowaniu kodu w aplikacji Super MOYA.

W ramach promocji możemy zatankować o 30 gr mniej na litrze paliwa ON, ON Power, PB 95, PB 98. Taniej możemy zatankować również LPG. W tym wypadku rabat wynosi 10 gr na litrze. Każdy użytkownik aplikacji może wykorzystać w danym miesiącu cztery kupony. Każdy kupon pozwala na zatankowanie w niższej cenie maksymalnie 30 litrów paliwa.

Dodatkowo, jeśli klient zakupi coś z oferty gastronomicznej sieci (hot dog, gorący napój, zapiekanka, kanapka) otrzyma dodatkowy rabat wynoszący 10 gr brutto na litr paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji nie są naliczane punkty w aplikacji Super MOYA za zakupione paliwo i jedzenie. Promocja nie obejmuje płatności kartami flotowymi, za pomocą przelewu i na dokument WZ. Rabat dodatkowo nie będzie naliczany na paliwo, które zatankujemy do innych zbiorników niż samochodowe. Promocja nie łączy się z innymi akcjami na stacjach Moya.

Jak skorzystać z promocji na stacjach Amic Energy?

Ci, którzy nie wykorzystali jeszcze możliwości, mogą dziś zapłacić mniej za tankowanie również na stacjach sieci Amic Energy. Akcja obowiązywała w każdy dzień tygodnia, ale pozwalała tylko na jedno tankowanie w tygodniu. W ramach promocji możemy zatankować paliwa Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON i ON Pro z rabatem wynoszącym 35 groszy na litrze. Tankujący LPG mogą z kolei liczyć na 15 groszy obniżki na litrze. Warto zaznaczyć, że promocja nie dotyczy AdBlue.

W promocyjnej cenie maksymalnie możemy zatankować 70 litrów na tydzień. Z rabatu mogą skorzystać posiadacze karty Amic Club, po jej okazaniu przy kasie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami na stacjach sieci. Wyjątek stanowi "Kup Big Doga Tankuj z Rabatem".

Na Circle K zatankujemy taniej także w weekend

Większość stacji kończy swoje akcje promocyjne dziś. Circle K oferuje jednak możliwość tańszego tankowania do 3 września. Rabat wynosi 35 groszy na litrze. Dotyczy to paliw miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98 oraz milesPLUS Diesel oraz LPG SupraGas. Promocja obowiązuje tylko w weekendy (w piątek, sobotę i niedzielę do północy). Raz na dobę możemy jednorazowo zatankować taniej 85 litrów paliwa.

Zdjęcie Na stacjach Circle K z promocji skorzystamy jeszcze w weekend. / 123RF/PICSEL

Rabat dotyczy posiadaczy karty lojalnościowej Circle K Extra. Chętni na skorzystanie z promocji muszą zapłacić kartą, bonami wartościowymi lub gotówką przy kasie. Rabat nie dotyczy płatności aplikacją, przy kasie samoobsługowej lub zapłaty za pomocą kart pre-paid i flotowych Routex, Circle K PRO, Circle K EASY, UTA, DKV czy innymi. Kierowcy powinni pamiętać również, że rabat dotyczy tylko tego paliwa, które tankowane jest do zbiornika auta.

Promocja na Shell. Dziś tylko dla aut z silnikiem diesla

W teorii dziś dobiega końca również promocja na stacjach Shell. Pozwalała ona tankować paliwa premium (Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel) z rabatem wynoszącym 30 groszy na litrze. Dlaczego kończy się ona dziś tylko w teorii? Dlatego, że akcja obowiązywała tylko przez pięć dni w tygodniu: poniedziałek, środę, piątek, sobotę i niedzielę. A dziś mamy czwartek.

Zdjęcie Promocja na stacjach Shell dobiegła końca. Ale kierowcy mogą skorzystać z innej akcji. / 123RF/PICSEL

Klienci mogą dziś jednak skorzystać z ostatniego dnia akcji "Wtorki i czwartki z Shell V-Power", która pozwala na zatankowanie paliwa premium w cenie paliwa podstawowego. We wtorki kierowcy mogli zatankować Shell V-Power 95 w cenie paliwa Shell FuelSave 95, a w czwartki możliwe było zatankowanie Shell V-Power Diesel w cenie paliwa Shell FuelSave Diesel. Oznacza to, że dziś z promocji na stacjach sieci skorzystają wyłącznie posiadacze aut z silnikiem diesla.

W promocyjnej cenie możemy zatankować do 100 litrów paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że akcja dotyczy wybranych stacji Shell (listę można znaleźć na stronie sieci).