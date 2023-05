Ceny diesla wciąż spadają. Kiedy piątka z przodu na dystrybutorze?

W ubiegłym roku o tej porze za litr bezołowiowej i oleju napędowego płaciliśmy przeszło 7 złotych, teraz cena tego drugiego spadła do zaledwie 6 zł. Jak kształtują się ceny paliw?

Olej napędowy coraz tańszy

Eksperci rynku paliwowego z e-petrol.pl donoszą, że olej napędowy w porównaniu z ubiegłym tygodniem potaniał średnio o 5 groszy i dziś przeciętnie kosztuje 6,06 zł. Mniej płacimy też za LPG - gaz potaniał średnio o 2 grosze i kosztuje przeciętnie 2,97 zł. Stabilnie trzyma się cena bezołowiowej PB95 - wciąż średnio kosztuje 6,49 zł.



Tankowanie samochodu - gdzie najtaniej?

Statystycznie najmniej za benzynę 95-oktanową płacą dziś mieszkańcy Opolszczyzny - 6,35 zł. Najwięcej - na sąsiednim Dolnym Śląsku, a także Kujawach, Pomorzu i na Mazowszu. W tych częściach kraju bezołowiowa kosztuje przeciętnie 6,54 zł.

Reklama

Ceny oleju napędowego najlepiej wyglądają na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w Małopolsce - wynoszą średnio 6,03 zł. Paliwo do diesli najwięcej kosztuje w Polsce centralnej - 6,13 gr.

Za gaz najmniej płaci się na Górnym Śląsku - 2,85 zł, a najwięcej - na Dolnym, przeciętnie 3,10 zł.



Ceny paliw - szansa na "piątkę z przodu"?

Eksperci są ostrożni w prognozowaniu. Zwracają uwagę, że ceny ropy na globalnych rynkach rosną, co może przynieść podwyżkę produktów na stacjach paliw. Z drugiej strony, mocna złotówka może wpłynąć korzystnie, pozwalając na zrównoważenie podwyżek cen surowca. Jak informują eksperci firmy analitycznej Reflex, zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) zapasy ropy naftowej w krajach OECD spadły w marcu do najniższego poziomu od 2004. Za to w kwietniu rosyjski eksport ropy naftowej i produktów naftowych osiągnął rekordowy poziom 8,3 mln bbl/d, a głównym odbiorcą tego surowca są Chiny i Indie.



***