Zmiany w parkowaniu w Szczecinie. Zniknęła strefa parkowania

W Szczecinie znika Strefa Zamieszkania Stare Miasto

1 września w Szczecinie zniknęła Strefa Zamieszkania Stare Miasto. W jej miejsce pojawią się dwa płatne parkingi niestrzeżone (PPN): PPN Plac Orła Białego i PPN Dolny Taras. Pierwszy z nich będzie położony na ul. Staromłyńskiej oraz na ul. Koński Kierat. PPN Dolny Taras z kolei obejmować będzie ulice Kłodną, Środową, Sienną, Rynek Sienny, Rynek Nowy, Wielka Odrzańska, część ul. Mała Odrzańska, ul. Opłotki, Osiek, Kurza Stopka oraz Targ Rybny.

Jakie opłaty na nowych płatnych parkingach niestrzeżonych?

Parkingi wyróżniają się nie tylko nazwą i lokalizacją, ale również wysokością opłat. W rejonie Placu Orła Białego za każde rozpoczęte 15 minut trzeba będzie zapłacić 2,50 zł. Taka stawka czyni ten parking najdroższym w mieście. Z kolei na PPN Dolny Taras opłata będzie nieco niższa. Ma wynosić 1,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut. Mimo wszystko i tak trzeba zapłacić więcej niż na innych płatnych parkingach w mieście. Tam, w zależności od parkingu, opłaty za każde rozpoczęte 15 min wynoszą 50 gr lub 1 zł.

Dwa nowe parkingi odróżnia od reszty jeszcze jedna kwestia. Będą one płatne przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 8:00 - 22:00. Pozostałe płatne parkingi niestrzeżone w Szczecinie są płatne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8:00 - 17:00.

Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza płatnymi parkingami niestrzeżonymi w Szczecinie, prowadzi akcję informacyjną dla mieszkańców i osób odwiedzających Stare Miasto. Ulotki wrzucane są do skrzynek na listy i wkładane za wycieraczki aut.

Nowe parkingi to problem dla mieszkańców

Dla mieszkańców ta zmiana oznacza spore zamieszanie. Dotychczas mogli wykupić karty parkingowe, ale te wraz z początkiem września stracą swoją ważność. Zamiast kupować nowy abonament, mieszkańcy będą mogli zostawić swój samochód na parkingu znajdującym się pod Trasą Zamkową. W tym miejscu wciąż honorowane będą karty mieszkańca ze zlikwidowanej Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Co ciekawe, nie będą tutaj działać natomiast wchodzące od piątku abonamenty PPN.

Warto wiedzieć, że ceny nowych abonamentów nie ulegają zmianom. Półroczne kosztują 180 zł. Całoroczne 360 zł. Brak opłaty za postój poza wyznaczonym do tego miejscem lub przeoczenie czasu postoju oznacza 200 złotych dodatkowej opłaty.

Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza płatnymi parkingami niestrzeżonymi w Szczecinie, podaje, że można domagać się zwrotu opłaty za Kartę Stare Miasto. Jej posiadacz musi jednak złożyć pisemny wniosek. Zwrócona kwota będzie proporcjonalna do niewykorzystanego okresu jej działania.

Abonamenty przypisane do parkingu

To jednak nie koniec problemów mieszkańców. Abonamenty dla tych, którzy chcą parkować swoje auta na nowych PPN-ach, działają tylko w konkretnej strefie. Oznacza to, że w przypadku gdy ktoś zapłaci za parkowanie na PPN Dolny Taras, nie będzie już mógł w ramach tego samego abonamentu zaparkować na PPN Plac Orła Białego. Niewykluczone, że w przyszłości wprowadzone zostaną odpowiednie rozwiązania, które na to pozwolą.