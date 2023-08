Zmiany na trasie S17. Udostępniono ważny fragment

31 sierpnia zakończono prace nad prawą jezdnią obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Jej budowa rozpoczęła się wiosną 2019 r. W czasie trwania tego projektu podjęta zostałą decyzja o dobudowaniu drugiej jezdni na długości ok. 5,4 km. Fragment ten będzie należał do nieskończonego jeszcze projektu dwujezdniowej drogi ekspresowej z Piast do granicy kraju.

Obwodnica gotowa 3 lata przed czasem

Pierwszą jezdnię obwodnicy udostępniono kierowcom w listopadzie 2021 r. Na drugą musieli poczekać do dziś. Początkowo projekt zakładał zakończenie prac w latach 2025-2026, jednak udało się przesunąć ten termin o około 3 lata do przodu.

Reklama

Komentując otwarcie tego odcinka wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapewnił:



Dzisiaj proces budowy zakończył się, a kierowcy uzyskują nową jezdnię nowej, bezpiecznej drogi. Zaś mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego mogą odetchnąć z ulgą: ruch ciężki na ulicach ich miasta zmniejszy się, a poruszanie się po nich stanie się bezpieczniejsze.

W sumie w ramach inwestycji zbudowano 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane również zostały dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17.

Ukończony odcinek trasy S17 kosztował przeszło 260 mln zł

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma ok. 9,6 km długości. Wartość umowy podstawowej określono na 193,5 mln zł, natomiast koszt dobudowy drugiej jezdni wyniósł ok. 74 mln zł. Inwestycja została realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 i dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie wyniosło 118,8 mln zł.