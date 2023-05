Ucieczka warta 108 punktów. A to zaledwie początek problemów

20-letni motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rzucił się do ucieczki. Mężczyzna nie zważał na znaki drogowe i inne pojazdy. Łącznie uzbierał 108 punktów karnych, co jak się okazało – było zaledwie początkiem jego problemów.

Zdjęcie Ucieczka warta 108 punktów. A to zaledwie początek problemów / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News