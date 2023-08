Samochód wpadł do przejścia podziemnego. Kierowca w stanie ciężkim

Do poważnego wypadku doszło na poznańskich Smochowicach. Jak donoszą lokalne media – do jednego z przejść podziemnych wpadł samochód i wylądował na dachu. Kierowca pojazdu został przewieziony do szpitala.

Zdjęcie Samochód wpadł do przejścia podziemnego / Strozyk/REPORTER / East News