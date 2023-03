Pościg, strzały, próba potrącenia policjanta – w Polsce jak w filmie

Policjanci ruchu drogowego grupy Speed patrolując drogę krajową nr 44 w Jaśkowicach zwrócili uwagę na jadące z przeciwka Audi RS3. Ich zainteresowania nie wzbudził jednak sportowy charakter pojazdu, a brak przedniej tablicy rejestracyjnej. I fakt, że kierujący niemieckim samochodem widząc mijanych funkcjonariuszy gwałtownie przyspieszył.

Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Zawrócili i ruszyli za Audi, ale jego kierowca widząc pojazd uprzywilejowany nie ustąpił mu drogi, a zaczął się oddalać.

Sygnały świetlne i dźwiękowe początkowo nie skłoniły go do zatrzymania, ale gdy zjechał z drogi krajowej na powiatową, nagle się zatrzymał. Gdy funkcjonariusze wysiedli z radiowozu by podjąć interwencję, kierujący Audi gwałtownie ruszył do tyłu, co zmusiło jednego z funkcjonariuszy do odskoczenia na bok, by uniknąć potrącenia. Po chwili kierujący Audi ponownie zmusił policjanta do raptownego usunięcia się z drogi. Na niewiele się to zdało, bo po kolizji ze stojącym radiowozem, prowadzący sportowy model zjechał do przydrożnego rowu i zatrzymał się na drzewie.

Zdjęcie Kierującemu Audi udzielono pomocy medycznej / Policja

24-letniemu mieszkańcowi powiatu wadowickiego, który prowadził auto, został udzielona pomoc medyczna, po czym trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych. Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.



