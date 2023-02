Ponad 200 km/h na obwodnicy. Kierowca Corvetty zapłacił srogi mandat

Samochód o dużej mocy kusi do szybkiej jazdy. Jednak kierowców samochodów sportowych obowiązują dokładnie takie same ograniczenia prędkości, jak kierowców wszystkich innych aut, a za ich złamanie grożą wysokie mandaty. Tak stało się w przypadku 42-letniego wrocławianina, który swoim Chevroletem Corvette znacząco przekraczał prędkość na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Radiowóz chciał zepchnąć kierowcę z drogi? Mamy komentarz policji

Ponad 200 km/h na obwodnicy

Według udostępnionego przez policję nagrania, nieoznakowany radiowóz w momencie włączenia rejestratora jechał z prędkością ponad 200 km/h. Widoczna w kadrze Corvetta znajdowała się mniej więcej w stałej odległości, więc jej prędkość jazdy musiała być podobna.

Wideorejestratory nie są dokładne

Pomiar prędkości przy użyciu wideorejestratora wygląda bowiem tak, że siedzący za kierownicą policjant stara się utrzymywać stałą odległość za nagrywanym, a następnie dokonywany jest pomiar średniej prędkości radiowozu na zadanym dystansie (zwykle jest to 100 m).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ponad 200 km/h na obwodnicy Wrocławia Policja

Jeśli odległość między tymi dwoma pojazdami jest mniej więcej stała to pomiar jest - mniej więcej - dokładny. Nie zmienia to jednak faktu, że odbywa się on "na oko".

Kierowca Chevroleta Corvette otrzymał duży mandat

Za przekroczenie prędkości o 82 km/h kierowca Chevroleta Corvette został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł, a do jego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych.

