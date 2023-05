Pijana jeździła autem po plaży. Najlepsze było jej tłumaczenie

Spis treści: 01 Jeździła po plaży. Podróż zakończyła w oceanie

Do zdarzenia doszło w Smyrna Dunes Park na Florydzie. Służby zostały poinformowane, że niebieski SUV poruszał się po zatłoczonej plaży z prędkością ok. 50 mil na godzinę (ok. 80 km/h), a następnie wjechał do oceanu. Kiedy policjanci zjawili się na miejscu, wokół samochodu zebrał się już spory tłum plażowiczów.

Kierującą okazała się 26-letnia Sarah Ramsammy. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zapytał ją, cos się stało, ta stwierdziła, że w pewnym momencie plażowicze zatrzymali ją, ponieważ niewiele brakowało, by potrąciła dziecko. Zdaniem kobiety było to mało prawdopodobne. Nagranie z sytuacji zostało udostępnione przez biuro lokalnego szeryfa. Oprócz fragmentów zarejestrowanych przez kamerę policjanta, możemy zobaczyć również całe zdarzenie z perspektywy helikoptera.