Myślał że jest rajdowcem, skończył na drzewie. Kolejny "dajesz Malina"

Mogło skończyć się tragicznie

Oboje pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami ciała - nie wiadomo jak poważne są to obrażenia, ale patrząc na to w jakim stanie jest samochód po uderzeniu w drzewa, jeśli przeżyły to miały bardzo dużo szczęścia. Gdyby było go trochę mniej, mielibyśmy kolejna powtórkę z głośnego wypadku w Krakowie czy późniejszego dachowania żółtego Megane RS w Harmężach, w których łącznie zginęło aż 7 osób.

Ekipa nocnych kierowców

Chociaż auto zostało mocno pokiereszowane, łatwo rozpoznać, że jest to Honda Civic VII generacji w wersji 1.6 Sport. Auto rozwija 110 KM i przyspiesza do 100 km/h w 10,2 s, więc nie jest przesadnie szybkie, ale to nie przeszkodziło kierowcy w poczuciu się "rajdowcem". Trudno nie zauważyć również charakterystycznych naklejek na szybie i zegarach "Night drivers crew" - to oznaczenia ekipy miłośników sportowych samochodów i motocykli - grupy facebookowej o tej samej nazwie, biorącej udział w tzw. "Nocnych Spotach".

Zdjęcie Po wypadku Hondę trudno rozpoznać. Jest kompletnie zniszczona / Policja / Policja