Przyjechał rowerem, odjechał samochodem. Oba były kradzione

Choć mężczyzna przyjechał do sklepu rowerem, to pozostawione w jednym z aut kluczyki sprawiły, że postanowił "wykorzystać sytuację". Jak się okazało, zaledwie dwa dni wcześniej wyszedł on z zakładu karnego.

Zdjęcie 24-letni mężczyzna zaledwie dwa dni wcześniej opuścił zakład karny. / Policja Kujawsko-Pomorska /